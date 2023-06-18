旅游业与“一乡一品”相结合：营造新发展空间（第二期）

越南政府总理已经批准的2021-2025年阶段“一乡一品”计划（OCOP）和2021-2025年新农村建设国家目标计划中的乡村旅游发展计划为促进农村和农民经济发展带来机会，有助于更加有效地建设新农村。与此同时，在旅游业加快复苏，向专业化、现代化、可持续、深度化方向确保增长目标的背景下，发挥OCOP产品的优势将会营造新发展空间，为 OCOP 产品和旅游目的地提升价值和竞争力。

增加更多的产品附加值

对于开发OCOP产品和旅游业相结合模式的潜力，最重要的是采取同步措施，既为人民带来经济效益，又能提升文化价值。

越南农业与农村发展部部长黎明欢先生认为，每个地方需要按照自己潜力和优势打造与发展OCOP产品相结合的旅游业发展目标，促进对新农村建设与乡村旅游发展相结合模式的投资，注重推广各地产品价值，创造更多的附加值。

安江省人民委员会副主席陈英书透露，安江省拥有与传统产业相关的特产。今后，安江省将集中实施各项扶助政策和措施，促进生产主体发展产品，将生产与原料区发展规划相结合，逐步进军市场，面向打造特色OCOP产品，提高产品附加值和可持续性。

安江省集中开发靖边县文教高棉族同胞土锦纺织手工艺村、新州县级市周峰乡占族土锦纺织手工艺村和岭美A纺织业、富新县锻造业等优势产品和糖棕制品等。

对于同塔省，为OCOP产品和旅游活动创造附加值，让游客更多地体验与了解同塔的产品，该省加强OCOP产品与旅游业之间的联系，扩展有效模式，向游客介绍和推广产品，继续发挥在拥有众多达到OCOP星级产品的优势。

同塔省人民委员会副主席段晋宝强调，同塔省着力发展生态度假旅游模式、与OCOP产品相关的乡村旅游、手工艺村参观体验活动等产品，同时吸引对与莲花、芒果、橘子和查鱼等产品价值链相关生态旅游项目的投资。

维护与传播文化价值

每一个OCOP产品都是一个地方的“文化使者”，其展示了当地人民的传统、风俗和生活习惯。游客在参观与购买产品的过程中，都有了解产品原材料来源、加工生产的过程以及使用价值、文化价值等方面的信息。因此，充分挖掘OCOP产品中含有当地文化价值是非常必要的。为将旅游业发展与OCOP产品相结合，有助于定位旅游目的地、创造差异价值、吸引游客，各级部门和行业应同步协调，每个目的地或OCOP产品的主体都需要注重保存、弘扬和传播乡村旅游和OCOP产品中文化价值，将其与新农村建设相结合。

越南旅游总局局长阮重庆表示，旅游总局同农业与农村发展部和各地方政府配合有效实施2021-2025年新农村建设国家目标计划中乡村旅游发展计划，同时向可持续、包容性方向保护与弘扬传统文化价值。各职能单位配合有效使用国家目标计划的投资资金，助推乡村旅游发展，集中升级与发展乡村旅游目的地，同时实现新农村建设，打造OCOP产品和乡村旅游产品。

来自河内市的游客邓梅轩女士希望每个旅游目的地和地方都有知识渊博的销售人员，对当地土特产进行准确而有吸引力的描述，让游客在旅途中了解和购买旅游目的地当地的更多典型礼物和土特产。（完）