旅游与物流成为第二季度越南经济增长重要动力

2022年第一季度，越南GDP增速超过5%，表明在整个政治体系的共同努力下，我国经济正在走向复苏。尽管越南经济将继续受到世界冲突和原材料价格上涨等的影响，但专家们依然能够指出增长动力，并对今年第二季度和未来几个季度持乐观态度。

越南统计总局总局长阮氏香：“一季度的积极成果为我们在能源供应和原材料价格上涨的情况下继续克服困难与挑战巩固了信心。此外，我们也要特别注重确保供应充足和销路稳定，实现国内外市场与供求对接。”

由于逐步适应疫情的能力，预计许多行业将在未来的几个季度实现高增长。随着旅游业重新开放，劳动收入的增加也将带动消费，从而推动市场服务业的强劲增长。

原越共中央经济管理研究所所长阮廷恭：“我们具备实现经济开放和复苏的基础和信心，我认为现在要看经济开放的速度。当经济正常运行时，促进增长的政策才会发挥成效。”