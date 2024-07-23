旅泰越侨永不会忘记阮富仲总书记参观胡伯伯纪念区的回忆

陈文六至今还记得当时他和旅泰侨胞们欢迎阮富仲总书记于2013年6月25日至27日对泰国进行正式访问期间到访那空拍侬府泰越友谊村时的感动情绪和自豪感。



陈文六回忆起阮富仲总书记在泰越友谊村大礼堂——胡志明主席每年生日会举办之地举行的欢迎仪式。许多旅居泰国和那空拍侬府及附近省份的越侨同胞也前来欢迎总书记。大家都对以阮富仲为首的党和国家的关怀和感情感到感动和骄傲。阮富仲总书记也是自泰国和越南于1976年建交以来访问那空拍侬府的首位越南高层领导人。



陈文六（左二）与胡志明主席诞辰134周年参观胡志明主席纪念区的代表们合影。图自越通社

陈文六表示，阮富仲总书记到访时，除了党和国家对旅泰越侨同胞的深厚感情之外，阮富仲总书记带来援助资金用于建设胡志明主席纪念区让侨胞们感动不已。



胡志明主席纪念区位于那空拍侬省，于2014年3月28日动工兴建并于2016年胡伯伯诞辰纪念日5月19日竣工。这是泰国关于胡志明主席的三处历史遗迹区之一。



陈文六表示，胡志明主席纪念区竣工之后迎来了大量越侨同胞以及泰国政府领导和人民，特别是学生前来参观。



今年2月17日，泰国总理赛塔·他威信（Srettha Thavisin）也前来参观胡志明主席纪念区并强调，这是具有重要历史意义的地方，成为泰国-越南两国的友谊桥梁。其后，泰国政府批准从预算拨付1000万泰铢投入胡志明主席纪念区修缮工程。（完）