旅泰越侨为培育越泰两国人民深厚友谊发挥积极纽带作用

大会报告指出，2021—2025年任期是一个充满挑战的特殊阶段，其中新冠疫情带来的影响尤为突出。尽管如此，本着团结互助精神，旅泰越南人总会充分发挥了在凝聚侨心、维护侨胞合法权益方面的中坚作用。



2021—2025年任期内，总会不断健全各府、各地区分会组织，尤其是在泰国东北部地区；吸引更多年轻企业家和侨界知识分子积极参与协会工作；持续开办并拓展越南语教学班；同时配合修缮和保护位于泰国的胡志明主席相关纪念遗址。



总会还同越南驻泰国大使馆、总领事馆及当地政府保持密切协作，积极为侨胞排忧解难，并动员侨胞为越南国内的人道主义活动捐款。总会开展的各项活动有效增强了侨胞之间的凝聚力，持续发挥着连接侨胞与祖国的重要桥梁作用。

大会选举旅居乌隆他尼府的越南侨胞胡文林为旅泰越南人总会2026—2028年任期主席。图自越通社

越南驻泰国大使范越雄对总会上一任期所取得的显著成绩表示认可，并希望新一届执行委员会继续努力，建设一个团结、稳定、发展的旅泰越南人社群，切实维护民族传统文化特色，始终心系祖国，并为推动越泰两国友好合作关系不断深化作出积极贡献。



越南驻孔敬总领事丁黄灵指出，旅泰越南侨胞所作出的重要贡献，以及旅泰越南人总会2026—2028年任期代表大会的成功，具有十分切实的意义，是迎接越南共产党第十四次全国代表大会的重要举措。



大会选举旅居乌隆他尼府的越南侨胞胡文林为旅泰越南人总会2026—2028年任期主席。新一届执行委员会明确了今后一个时期的重点目标，包括将总会建设成为连接旅泰越南人社群、当地政府与越南祖国的坚实桥梁；进一步增强侨胞内部的团结与凝聚力；持续推广越南语教学与学习活动，为当地经济社会发展作出贡献，并为培育越泰两国人民之间的深厚友谊发挥积极纽带作用。（完）