旅法越南人通过越武道传播民族文化

在巴黎市中心，一家越武道俱乐部正成为热爱越南武术与文化人士的汇聚之地。该俱乐部不仅教授套路、对抗技术，还为传承民族文化特色、连接越南社群以及向国际朋友推广越南风土人情作出了贡献。

越通社驻巴黎记者报道，目前俱乐部保持约40至50名学员，年龄从7岁儿童到70岁以上长者，设有儿童班、成人班和混合班。据俱乐部主席水仙介绍，组织共同训练有助于培养孩子们的意志品质，同时营造代际联结的环境。俱乐部不仅满足训练、比赛和升段考试的需求，也是旅法越南人社群的联系空间。

除了套路和对抗技术外，俱乐部还穿插介绍越南语、文化、饮食以及越武道形成的历史。水仙表示，越来越多人学习越武道不仅因为热爱武术，还希望了解越南文化。

俱乐部学员莉桑德拉（Lysandra）表示，她决定长期坚持越武道是因为热爱竞技精神、比赛中的挑战以及成员之间友好团结的氛围。

在开展培训工作的同时，水仙多次在国际赛事中取得佳绩。她曾在2009年越南世界越武道锦标赛上获得铜牌；继续在2019年柬埔寨世界锦标赛上获得铜牌，并在2023年越南世界锦标赛上获得两枚铜牌。在欧洲，她还在2018年米兰欧洲锦标赛上获得银牌和铜牌，并在2020年赛事中获得铜牌。

她不仅参赛成绩优异，还培养了许多在欧洲越武道青少年锦标赛上取得突出成绩的年轻运动员。2017年在罗马尼亚，俱乐部学员获得两枚金牌和最佳运动员奖杯。2019年在德国法兰克福，俱乐部代表团获得剑术套路银牌。2023年在西班牙特内里费，运动员们继续斩获金牌、银牌及最佳运动员奖杯，为在欧洲传播越南传统武术和文化作出了贡献。（完）