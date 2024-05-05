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旅法越南人和法国民众游行支持陈素娥女士的橙剂起诉案

越通社驻法国记者报道，5月4日，200多名法国友人和旅法越南人在巴黎共和广场举行游行，向陈素娥女士起诉战争时期向美军提供除草剂的化学公司案件中的陈素娥女士和越南橙剂受害者表示声援。 法国许多政治家、议会议员、巴黎各郡和邻近城市市长、左翼政党代表、环保积极分子、越南驻法国大使馆等一同参加游行。

这项活动在巴黎上诉法院就陈素娥女士起诉案将于 5 月 7 日举行的听证会之前进行的，因此具有较大的意义。陈素娥女士现年82 岁，是一名橙剂受害者，她起诉拜耳-孟山都（Bayer-Monsanto）及其他 13 家公司生产或销售美军于 1961~1971 年期间在越南战争使用的橙剂/二恶英。律师 William Bourdon 和 Bertrand Repolt 将为陈素娥女士及数百万越南橙剂受害者提供辩护。

越南二恶英协会（Collectif Vietnam-Dioxine）协调员武廷金向越通社记者表示，此次游行得到了绿色和平组织Green Peace、Attaque以及许多法国政党代表和法国公民的支持。我们希望法院能够作出裁决，承认橙剂受害者的斗争。

欧洲绿色生态党（EELV）国民议会议员桑德琳·卢梭（Sandrine Rousseau）女士强调了该案件的重要性，并表示该案一直具备时事价值，因为孟山都等化学公司生产的橙剂后果一直持续至今。此次游行表明，陈素娥女士和数百万橙剂受害者没有被抛弃，他们不必独自承受这种痛苦。

越南橙剂受害者协会（VAVA）副会长阮鸿山表示，希望这次审判能为橙剂受害者讨回公道，同时相信这次游行将有助于减轻橙剂受害者的痛苦。

陈素娥女士对众多法国民众和旅法越南人参加游行活动感到兴奋。她说，这证明，正义的力量日益彰显，越来越多的人正在支持她。世界民主律师协会已致函巴黎法院，表示支持该案件。“这意味着我的斗争已经跨越国界，触及全世界，促使我更加自信、更加坚强、坚定地前行。”，陈素娥女士强调。

陈素娥于1942年出生，原解放通讯社（现为越南通讯社）战地记者。她于 2014年5月14日向法国巴黎郊区埃夫里市（Evry）法院提交起诉状，起诉在越南战争时期为美军提供有毒化学品的美国各化学公司，使她感染了橙剂和患有其他危险疾病。她的两个孩子都感染橙剂。她的第一个女儿17月时逝世，其他两个女儿得阿尔法地中海贫血。

从一个单身独行的人，陈素娥现在已有来自世界各国的成千上万的支持者同伴，其中包括越战后出生的许多年轻人。（完）

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