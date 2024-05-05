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旅法越南人和法国民众游行支持陈素娥女士的橙剂起诉案
这项活动在巴黎上诉法院就陈素娥女士起诉案将于 5 月 7 日举行的听证会之前进行的，因此具有较大的意义。陈素娥女士现年82 岁，是一名橙剂受害者，她起诉拜耳-孟山都（Bayer-Monsanto）及其他 13 家公司生产或销售美军于 1961~1971 年期间在越南战争使用的橙剂/二恶英。律师 William Bourdon 和 Bertrand Repolt 将为陈素娥女士及数百万越南橙剂受害者提供辩护。
越南二恶英协会（Collectif Vietnam-Dioxine）协调员武廷金向越通社记者表示，此次游行得到了绿色和平组织Green Peace、Attaque以及许多法国政党代表和法国公民的支持。我们希望法院能够作出裁决，承认橙剂受害者的斗争。
欧洲绿色生态党（EELV）国民议会议员桑德琳·卢梭（Sandrine Rousseau）女士强调了该案件的重要性，并表示该案一直具备时事价值，因为孟山都等化学公司生产的橙剂后果一直持续至今。此次游行表明，陈素娥女士和数百万橙剂受害者没有被抛弃，他们不必独自承受这种痛苦。
越南橙剂受害者协会（VAVA）副会长阮鸿山表示，希望这次审判能为橙剂受害者讨回公道，同时相信这次游行将有助于减轻橙剂受害者的痛苦。
陈素娥女士对众多法国民众和旅法越南人参加游行活动感到兴奋。她说，这证明，正义的力量日益彰显，越来越多的人正在支持她。世界民主律师协会已致函巴黎法院，表示支持该案件。“这意味着我的斗争已经跨越国界，触及全世界，促使我更加自信、更加坚强、坚定地前行。”，陈素娥女士强调。
陈素娥于1942年出生，原解放通讯社（现为越南通讯社）战地记者。她于 2014年5月14日向法国巴黎郊区埃夫里市（Evry）法院提交起诉状，起诉在越南战争时期为美军提供有毒化学品的美国各化学公司，使她感染了橙剂和患有其他危险疾病。她的两个孩子都感染橙剂。她的第一个女儿17月时逝世，其他两个女儿得阿尔法地中海贫血。
从一个单身独行的人，陈素娥现在已有来自世界各国的成千上万的支持者同伴，其中包括越战后出生的许多年轻人。（完）