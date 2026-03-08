旅欧越南知识分子推动与越南的人工智能合作

据越通社驻布鲁塞尔记者报道，越南驻比利时大使阮文草在致开幕辞时表示，很高兴看到越南与欧盟关系以及越南与比利时、卢森堡双边关系，特别是在贸易、投资、应对气候变化和绿色发展等领域取得的积极进展。阮文草认为，在2026年1月签署的《越南-欧盟全面战略伙伴关系联合宣言》框架下，科学技术与创新已被双方确定为下一阶段的重要合作动力之一。



研讨会包括四场专题讨论会，近20名来自越南和欧洲的演讲者参与，聚焦人工智能在数字化转型、经济、贸易、能源、核医学和生物技术等备受关注的领域的应用。此次研讨会被认为连接旅欧越南知识分子、促进高科技领域，特别是人工智能合作的重要论坛之一。



比利时与卢森堡越南知识分子协会（VILAB）主席冯国智强调，在改革创新和数字化转型正成为许多经济体增长动力的背景下，本次研讨会旨在加强越南与欧盟的科研人员、企业和研究机构之间的连接，从而推动未来的具体合作项目。



研讨会现场。图自越通社

比利时越南青年企业家协会（VBAB）主席阮成荣表示，这是在欧洲首次由越南各协会组织举办的大规模人工智能研讨会。他认为，许多企业，特别是中小企业，希望应用人工智能但尚未有明确方向，因此与专家和科学家的连接将帮助他们找到合适的解决方案。



从科学角度来看，比利时与卢森堡越南知识分子协会副主席阮惟渠认为，在人工智能正成为全球改革创新重要动力的背景下，加强国际合作是提升科学技术能力的关键因素。在此背景下，阮惟渠评价，欧洲拥有坚实的技术、教育和科研基础，而越南则拥有年轻、活跃的人力资源和快速接触新技术趋势的优势，有效连接这两种资源将为科学技术发展产生重要的互补作用。



在讨论会上，各位演讲者分享了多项新的技术进步，以及越南与欧洲之间的研究合作经验。



布鲁塞尔自由大学教授Geert Angenon表示，在生物技术领域与越南合作伙伴建立联系，可以为大学和研究院所之间开辟许多合作项目。



越南比利时联盟成员、P&V Group保险集团对外事务负责人Frédéric Nguyễn表示，此次研讨会也是旅欧越南知识分子群体加强联系与合作的一次机会。



在全球技术竞争日益激烈的背景下，此类合作倡议有望助力科学技术，特别是人工智能，成为推动越欧关系在未来时期更深入发展的重要桥梁。（完）