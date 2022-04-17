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旅日越南知识分子协会为促进越日两国友谊做出贡献
越通社驻东京记者报道，4月16日下午，旅居日本越南知识分子协会（AVIJ，以下简称协会）在东京召开了大会，就2019-2021年任期进行总结，同时讨论2021-2023年任期的工作方向。
越南驻日本大使武洪南在大会上致辞时对协会近段时间以来的活动给予高度评价，并希望在新任期内，凭借更强大的资源和网络，协会将与旅日越南人其他组织在开展各项活动中保持更有效的配合，为越南科技发展做出贡献。
协会主席 黎德英在会上代表执行委员会作了2019-2021 年任期工作任务执行情况总结报告。值得一提的是，2019年11月旅日越南知识分子协会在日本成功举办第一次越南知识分子论坛，吸引了日本国内外近900名越南知识分子以及越南政府多个部门的代表参加。
在大会上，与会代表讨论了协会今后的工作方向，并选举产生新一届执行委员会（2021-2023 年任期）。在日本亚马逊集团工作的谢越方担任协会执行委员会主席。
谢越方在就任后表示，在新的任期内，协会 将在日本建立越南科学家和专家数据库，以支持促进越日两国科技、文化和教育合作的活动，同时举办庆祝越日建交50周年的多项活动。
旅日越南知识分子协会成立于 2019 年 11 月，旨在将旅居越南知识分子联系起来，并营造集体力量，同时提升旅日越南人社群的地位和作用，为越南的发展以及越日两国的友好关系做出贡献。（完）
旅日越南知识分子协会成立于 2019 年 11 月，旨在将旅居越南知识分子联系起来，并营造集体力量，同时提升旅日越南人社群的地位和作用，为越南的发展以及越日两国的友好关系做出贡献。（完）