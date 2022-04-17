旅日越南知识分子协会为促进越日两国友谊做出贡献

越通社驻东京记者报道，4月16日下午，旅居日本越南知识分子协会（AVIJ，以下简称协会）在东京召开了大会，就2019-2021年任期进行总结，同时讨论2021-2023年任期的工作方向。

越南驻日本大使武洪南在大会上致辞时对协会近段时间以来的活动给予高度评价，并希望在新任期内，凭借更强大的资源和网络，协会将与旅日越南人其他组织在开展各项活动中保持更有效的配合，为越南科技发展做出贡献。

在大会上，与会代表讨论了协会今后的工作方向，并选举产生新一届执行委员会（2021-2023 年任期）。在日本亚马逊集团工作的谢越方担任协会执行委员会主席。