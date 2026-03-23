旅德越南知识分子为国家发展做出贡献

3月22日，正在对德国进行工作访问的越南政府副总理阮志勇会见了越南驻德国大使馆干部和工作人员、越德创新网络（VGI）以及正在德国和欧洲生活与工作的越南专家、知识分子和企业家代表。



越南驻德国大使阮德成向阮志勇副总理汇报了大使馆过去的工作情况时强调，驻德国外交代表机构始终将促进与德国的科学技术与改革创新领域的合作视为一项核心任务，大使馆将努力完成党、国家交付的各项任务，推动越德关系日益发展。



阮志勇强调，经过40年坚持革新事业，越南各领域取得了许多重要成就。至今，越南已跃升为世界32大经济体、全球吸引FDI最多的发展中国家前15位、全球20大贸易国，人均GDP超过5100美元（使越南正式迈入中等偏上收入国家行列）。



阮志勇强调，为了锚定越南两个百年目标，即立足于2030年建成拥有现代化工业和中等偏上收入水平的发展中国家、到2045年跻身发达国家行列并实现高收入水平，需要最大限度地调动一切资源，珍惜哪怕是最微小的机会，以促进快速和可持续发展。而发展科学技术、推动创新和全面加速数字化转型是实现突破的关键基础。



阮志勇重申，海外越南知识分子队伍具备较高的专业素质，在全球领先的科技环境中接受系统性培训，并且始终心系祖国。在此基础上，需要更加强有力地开发和发挥这一优势，从而为国家发展做出切实贡献。



关于未来发展方向，阮志勇强调，需要将重点放在研究、掌握核心科技、源头技术和平台技术。研究和应用工作需要集中于政府所确定的11类技术和35类战略性产品，目标是形成强大的研究团队，为国家经济创造突破。



阮志勇责成科学与技术部、越南驻德国大使馆及国家创新中心（NIC）继续与在德国及欧洲的越南知识分子、专家网络成员对接，实现专家、知识分子们提出的各项计划、构想和建议，有效凝聚全民族大团结力量。



阮志勇在发表总结讲话中重申了党和国家在吸引海外越南知识分子参与国家发展事业方面的一贯主张。同时承诺将营造最有利的环境，让在德国及欧洲的越南专家、知识分子最大限度地发挥能力，为国家的发展做出贡献。（完）