旅居法国越南人协会第16次代表大会在巴黎举行

越通社驻法国记者报道，12月11日，旅居法国越南人协会（UGVF）第16次代表大会在巴黎举行，近100名代表参加大会。



据大会上的工作报告，2019-2022年任期，新冠肺炎疫情和社交距离措施给协会活动带来不少困难，但在协会的巨大努力下，多项活动仍照常进行，如新冠疫苗捐赠活动、通过支持陈素娥女士案件帮助国内橙剂受害者、爱心捐款活动等。



越南驻法国大使丁全胜出席大会并发表讲话时表示希望旅居法国越南人协会不断发挥作用，在工作和组织活动上创新思路，吸引更多会员特别是青年会员的参与。越南驻法国大使馆和越南其他驻法机构将与协会配合，推动协会不断健康稳定发展，弘扬民族团结协作精神，引导会员心系祖国家乡。



本次大会通过了2019-2022 年任期工作总结报告和2022-2025年新一届任期工作任务及协会章程、条例（修正案）。大会提出了三大目标任务，即促进文化社会活动；加大对国内的扶持力度，提升越南在法国的形象；帮助在法国越南人更好地融入当地主流社会，充当连接晕啊和法国之间的桥梁。



大会选举产生了由28名成员组成的新一届委员会和由10名成员组成的代表和战略委员会。王友仁先生再次当选新一届协会主席。（完）