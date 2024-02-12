旅居比利时越南人喜迎新春

2月11日即农历甲辰年正月初二，在新年喜气洋洋的春节气氛中，旅居比利时越南人总会（UGVB）举行 “爱之春”活动。这是在比越南人欢聚一堂，一起温暖团圆，缓解思乡之情，共同喜迎新春到来的良好机会。

越通社住比利时记者报道，今年“爱之春”活动首次举行春节特刊展，还有法国籍“笔墨先生” 让·塞巴斯蒂安·吉尔（Jean-Sébastien Gill）向大家赠送书法以及在比越南人精心准备的各项富有越南民族文化特色的文艺节目。

此外，越南春节空间还设有“饭有肉”和“越南儿童之友”（Friends for Kids Vietnamese）爱心活动，出售在越南制造的手工艺品，旨在捐款支持越南的贫困儿童。

越南驻比利时大使阮文草在讲话中强调了越比关系，尤其是2023年两国庆祝建交50周年的意义。按计划，2024年10月，比利时国王和王后将访问越南，阮文草大使希望双方将以此为契机，推动两国关系持续向前发展。

比利时沃卢韦圣皮埃尔区副区长弗朗索瓦丝·德·卡拉泰（Françoise de Callatay ）女士表示，这是她第一次参加越南春节活动，越南春节习俗令她非常兴奋。沃卢韦圣皮埃尔区有许多不同民族的社区。越南春节为丰富当地人民文化生活做出了贡献。（完）