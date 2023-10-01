旅居世界多国越南儿童欢度中秋节

9月29日晚，旅居老挝、俄罗斯、柬埔寨和南非等国家越南儿童在团圆的气氛中欢度中秋节。

*越通社驻老挝记者报道，9月29日晚，阮攸老越双语学校在老挝首都万象为学生们举行欢度中秋节活动。

组委会认为，这是学生们与老师、家人和朋友共度一个温馨而充满意义的中秋节，同时了解中秋节的意义，提高家庭、学校和社会对儿童保护、关照与教育事业的责任感的良好机会。

组委会希望学生们通过这一活动更加了解越南民族美好习俗和道理以及越南风土人情，向老挝人民推广越南的文化价值。

*越通社驻俄罗斯记者报道，9月29日晚，越南驻俄大使馆工会与夫人夫君协会联合举行中秋节满月之夜活动和题为“我心中俄罗斯”儿童绘画比赛颁奖仪式。

当天，旅居俄罗斯太平省同乡协会已举行中秋节交流活动，为旅俄越南儿童促进交流，传播越南民族美好传统提供机会。

*越通社驻柬埔寨记者报道，9月29日下午，西哈努克高棉越南协会与越南驻西哈努克总领事馆联合举行中秋节活动。

越南驻西哈努克总领事赖春战相信，此活动不仅加深旅居西哈努克越南儿童关系，而且帮助他们了解和维持越南人民的文化特色。 从此，帮助他们对祖国和家乡形成了美好的感情。

此前，9月28日下午，越南驻柬大使馆举行喜迎中秋节的活动。

*越通社驻南非记者报道，当地时间9月29日晚，越南驻南非大使馆举行了2023年欢度中秋节活动。

越南驻南非大使黄士强向儿童介绍越南传统中秋节，对越南儿童具有特别意义。

中秋节给越南儿童带来很多欢乐。这对于海外越南儿童来说更加特别，因为这是他们更加了解越南民族传统文化、增进对祖国的感情和了解民族根源的机会。（完）