旅客搭乘越捷航班探索中国并享受20公斤免费托运行李额

值此迎来第2亿名乘客之际，越捷航空（Vietjet）向乘坐越南至中国上海、成都、西安、香港等直达航线的所有乘客提供20公斤免费托运行李额。



具体是，在越捷网站 www.vietjetair.com 和越捷移动应用程序预订越南与中国之间直达航线经济舱机票的乘客将立即获赠20公斤免费托运行李额和许多极具吸引力的票价促销计划。机票预订和飞行时间从即日起至2024年8月31日。



乘客能搭乘越捷的航班，体验美好的飞行旅程，专业和敬业的机组人员在现代、环境友好型的飞机上提供发自内心的服务，并享受免费的 Sky Care 保险，可自由累积无限的SkyJoy忠诚度积分，兑换越捷的礼物。此外，乘客还有机会品尝越南和世界美食的精髓，包括新鲜、美味、营养的热菜，如越南辰河粉和越式面包等，在一万米海拔的高度上欣赏特色文化和艺术节目。

新一代航空公司——越捷（Vietjet Air）引领了越南、地区乃至世界航空的革命。凭借其优越的成本管理、开发和运营能力，越捷航空公司提供了节省成本、灵活广泛的服务，并提供各种服务来满足客户的不同消费需求。



越捷是国际航空运输协会（IATA）的正式成员，并获得国际航空运输协会授予的运行安全审计认证（IOSA），获得国际专业航空评鉴网站AirlineRatings.com给予七星飞机安全评价。越捷于2018年和2019年连续两年荣获《航空金融》（Airfinance Journal）杂志选入全球航空公司金融评级50强，获SKYTRAX、CAPA、国际专业航空评鉴网站的全球最佳航空公司大奖。



查看详细信息请登录网站https://www.vietjetair.com。（完）