旅加越南侨胞与知识分子高度评价越南国会在国家发展进程中的作用

在越南国会及人民议会换届选举来临之际，旅居加拿大越南人社群及多位外国知识分子对这一重大政治事件给予特别关注。他们对越南国会在完善体制、促进经济发展、加强国际融入以及扩大与海外越南人社群联系等方面的作用寄予厚望。

接受越通社驻加拿大记者采访时，多伦多侨胞杜娥表示，这是对国家发展具有重大意义的事件，因为国会是制定政策和规划国家未来的机构。她强调，旅居加拿大越南人社群始终渴望与祖国同行，为国家的共同发展进程作出贡献。

加拿大-越南文化与教育委员会（CVCEC）创始人潘氏琼庄认为，从外交角度来看，议会外交活动的开展以及与多国关系的扩大，有助于越南在国际舞台上的作用与威望不断提高。这些积极信号增强了我们的信心与动力，激励我们继续为祖国的发展贡献力量。

过去一段时间，国会作出了多项重要决策，为提升国家地位作出了贡献，特别是批准了多项新一代自由贸易协定，为越南开辟了经济与贸易合作机遇，同时帮助越南企业更深层次地与全球价值链接轨。

旅居加拿大侨胞对新一届任期寄予厚望，期待国会与人民议会继续加大体制改革力度，为企业营造更加透明、便利的环境，特别是在创新驱动、数字化转型及可持续发展等领域。在当前全球经济瞬息万变的背景下，这些都是提高国家竞争力的关键因素。

加拿大专家学者也高度评价越南国会在国家发展进程及促进国际关系方面所发挥的作用。

多伦多牛津学院（Oxford College Toronto）院长艾达·斯特法尼（Aida Stefani）表示，越南国会在下一任期需集中力量增强国家长期竞争力。其中包括：改善创新驱动的法律环境、投资开发高素质人力资源、推动数字化转型以及推动可持续经济发展。

越友好协会执行委员会委员史蒂夫·鲁钦斯基（Steve Rutchinski）认为，本届国会与人民议会换届选举是国家政治生活中的重要事件。越南正步入国家建设事业的下一阶段，这也是民众选出既有专业能力又与人民紧密联系的代表的契机，旨在继续实现越南在新时期的各项发展目标。（完）