旅以越侨希望国会与人民议会代表选举做到公正公平 民主透明

在当前中东地区形势复杂严峻的背景下，旅居以色列的越南侨胞依然把目光投向祖国，尤其是在第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表换届选举日前夕。许多侨胞期待这次选举做到公正公平、民主透明，选举产生能够真正代表人民意志和愿望的优秀代表。



旅居拉马特甘越南公民阮氏翠在接受越通社驻特拉维夫记者采访时表示，尽管远离祖国，但旅居拉马特甘越南人社群仍经常关注国内新闻，特别关心国会和各级人民议会代表选举等重要政治事件。阮氏翠分享道，“对于像我们这样在海外生活的越南人来说，每一次选举都具有非常重要的意义。这是人民群众选出最为称职代表、为国家建设和发展做出贡献的重要契机。”



阮氏翠透露，海外越南人社群始终希望国会和各级人民议会能够拥有更多满腔热血、心怀人民、富有远见的代表，能够制定符合国家新发展阶段的政策。她表示，“我们希望当选者能够真正倾听民声民意，作出正确的决策，推动经济发展，提高人民生活水平，助力国家在更深层次更广范围融入国际社会等。”



阮氏翠表示，当前中东局势持续紧张，在一定程度上影响了旅以越南公民的生活。尽管需要适应日常生活中的一些困难，在以越南公民依然始终与祖国保持着紧密的联系。她说，“我们始终为自己身为越南人而感到自豪，希望能够为国家的共同发展贡献一份力量，哪怕只是微小的贡献。”



阮氏翠认为，海外侨胞始终关注祖国的重要事件，充分彰显他们对祖国的深厚情感与高度责任意识。这同时也是侨胞们在工作中不断努力、维护越南人在外国人眼里的良好形象，并为加强海外侨胞与祖国之间的联系作出贡献的强劲动力等。（完）