新规划为推动得乐省成为跨区域增长极打开新路径

海洋经济发展的动力



规划调整后，得乐省总面积超过1.8万平方公里。凭借全新的发展空间布局，得乐省拥有森林、海港、滨海城市以及广阔农业原料产区等难得的发展优势。海洋经济、港口经济和物流服务被视为新的增长空间，成为连接西原地区原料产区与国内外市场的直接纽带。与此同时，可再生能源和绿色经济也将通过风电、太阳能发电等产业的发展成为经济增长的重要引擎。



得乐省工贸厅副厅长阮文任表示，根据2021—2030年阶段得乐省规划和2050年远景，得乐省重点吸引对工业园区、产业集群与港口、物流、可再生能源相结合的项目投资，为实现全省经济两位数增长目标提供有力支撑。与此同时，得乐省还设定了成为西源地区能源中心的目标。



得乐省新规划将各经济园区体系明确为重要增长极，对全省工业、服务业及物流发展发挥核心带动作用。这一方向有助于拓展战略投资引入空间，推动绿色发展、循环经济发展模式，提升经济体的附加值。其中，南富安经济园区依托深水港优势，优先发展大规模工业、国际贸易，逐步建设自由贸易区等因素被确定为重点动力。



现代化且可持续发展的遂和都市面貌。图自越通社

重视推进绿色可持续发展



根据2021—2030年阶段得乐省规划和2050年远景，得乐省重点推动工业园区和产业集群体系现代化、同步化发展，成为吸引高科技投资资金流入和推动可持续增长模式转型的重要基础设施。该省扎实推进土地储备净地交付工作，完善技术基础设施和数字基础设施体系，有效满足环境标准要求，以提升竞争力并增强对战略投资者的吸引力。



2021—2030年阶段得乐省规划和2050年远景中的一项重要亮点，是确立了“快速增长与绿色、可持续发展并行”的发展理念。规划明确，经济发展必须与森林保护、水资源安全保障、气候变化适应、生物多样性保护以及各民族文化价值传承相结合。这表明，得乐省的发展方向并非追求单纯的经济增长，而是致力于构建经济、环境与社会协调发展模式。



得乐省设定了2026—2030年阶段地区生产总值（GRDP）年均增长11%以上，奠定快速且可持续发展的基础，成为西原地区与南中部沿海地区的重要区域联动中心以及西原通向海洋的重要门户等目标。（完）