新西兰总理抵达河内 开始对越南进行正式访问

应越南政府总理范明政邀请，新西兰总理克里斯托弗·拉克森于2月25日下午已抵达河内，开始从2月25日至28日对越南进行正式访问并出席第二届东盟未来论坛之旅。

在内排国际机场迎接新西兰代表团的有越南教育与培训部长阮金山、外交部副部长杜雄越以及外交部官员。

陪同拉克森访越的有新西兰贸易投资部、妇女事务部、农业部等部长，总理办公厅顾问、议会办公厅以及外交和贸易部领导。

拉克森政府十分重视与包括越南在内的东南亚国家的关系。拉克森分别于2024年3月和2024年10月会见越南政府总理范明政，并于2024年11月会见了越南国家主席梁强。

按计划，访问期间，拉克森将与范明政举行正式会谈，礼节性拜访越南党、国家和国会高层领导人，并造访河内和胡志明市的部分经济、文化和教育机构；出席东盟未来论坛并发表讲话，展现新西兰对东盟的重视。越南目前是东盟—新西兰关系协调国，2025年也是东盟—新西兰战略伙伴关系建立50周年。

越南驻新西兰大使阮文忠表示，新西兰总理拉克森对越南的正式访问是一次特别的访问。2025年是两国建交50周年、战略伙伴关系实施5周年，是两国关系迈上新台阶的重要里程碑。

新西兰驻越南大使卡罗琳•贝雷斯福（Caroline Beresford）表示，拉克森率领新西兰大型企业代表团访越，不仅是为了庆祝两国建交50周年，而且还为了加强、扩大和发展与新西兰的重要伙伴——越南的关系。（完）