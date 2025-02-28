新西兰总理克里斯托弗·拉克森：现在是越新关系实现突破的最佳时机

应越南政府总理范明政邀请，新西兰总理克里斯托弗·拉克森（Christopher Luxon）于2025年2月25日至28日对越南进行正式访问并出席在河内举行的第二届东盟未来论坛。



值此访问之际，拉克森接受了记者关于刚提升为全面战略伙伴关系的越新双边关系的采访。



拉克森表示，回顾过去50年取得的成就，真是令人惊叹。两国进一步深化双边关系的潜力仍有待挖掘。显然，两国在贸易、教育、旅游、农业、水果等领域合作潜力巨大。此外，新西兰还拥有高新技术，目前是世界上发射火箭第四大国，仅次于美国、中国和俄罗斯；88%的能源来自可再生能源。

因此，新西兰可以支持越南实现2045年成为高收入国家的目标。越南将成为一个影响力越来越大、日益繁荣、与全球供应链联系更加紧密的国家。拉克森强调，现在正是双边关系实现突破的绝佳时机。



他指出，两国在很多领域的合作潜力巨大，尤其是在教育、旅游、高科技农业、气候、可再生能源和航空航天等领域。拉克森表示，越南始终制定非常好的行动计划和明确的目标。问题在于两国如何相互补充和支持，进而能够利用和促进各自国家的经济发展，找到有待挖掘的合作领域。



关于越南的经济增长速度以及越南在地区贸易活动中的作用，拉克森表示，越南是过去25年来东南亚增长最快、经济实力最强的国家，年均增长率达5-6%。这个数字是发达国家的两倍甚至三倍。令他印象深刻的是，越南多年一直保持这样的增长速度。他指出，越南毫无疑问是该地区的后起之秀。重要的是，越南领导人甚至希望超越既定的增长目标。未来几年越南经济将继续增长7%左右这一预测完全可靠，因为越南在创造经济增长、帮助数百万人摆脱贫困、提高人民生活水平等方面取得了巨大成就。

此外，拉克森还表示，让他我真正钦佩越南的是教育领域。通过最近对文庙-国子监的参观，他能够亲自了解越南从过去到现在的好学传统。目前，越南教育体系取得了诸多进步，在经济合作与发展组织（OECD）对越南的PISA国际学生评估指数越来越高。新西兰将成为越南非常好的教育伙伴。



关于越南乃至东盟的作用，拉克森说，越南在东盟中扮演着非常重要的角色。未来10年，越南将成为一个更加富裕、更加繁荣、更具影响力的国家，并更加积极地参与区域和全球供应链。但不要等到那时，现在越南已经在该地区扮演着非常重要的角色。



东盟领导人真正理解东盟精神，该地区人民都在努力确保和平、安全与繁荣。新西兰赞赏东盟的核心作用，认为东盟国家是对该地区面临的机遇和挑战作出决策的正确国家。因此，他看好东盟的发展前景，相信东盟将在不久的将来发展成为世界第四大经济体。他同时指出，随着东盟地位的增强，越南也将发挥越来越重要的作用。（完）