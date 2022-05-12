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新西兰宣布向越南提供200万新西兰元的援助 助力越南后疫情时代的复苏
据介绍，该援助计划包括通过联合国儿童基金会 (UNICEF)向越南提供总值100 万新西兰元的医疗用品和通过在越南的国际救助贫困组织(CARE)和乐施会（Oxfam）组织向越南提供100万新西兰元，助力越南弱势群体恢复生计。
新西兰驻越南大使特雷登·多布森（Tredene Dobson）表示，人道主义援助一直是新越战略伙伴关系的重要组成部分。希望该援助计划将帮助越南最脆弱的人群恢复生计，渡过疫情难关。
联合国儿童基金会驻越南代表拉娜·弗劳尔斯（Rana Flowers）女士强调，新西兰所资助的医疗设备将帮助越南医疗卫生部门做好今后疫情防控工作。其中优先帮助越南开展疫苗接种和儿童治疗计划。
此外，新西兰将通过CARE和Oxfam组织为越南5400 名受疫情影响群众，包括生活在胡志明市、平阳省、广治省和河江省的妇女、少数民族和残疾人提供支持。
越南外交部副部长阮明武表示，目前在越南，新冠肺炎疫情基本上得到控制，但其对经济社会造成的影响仍然很严重。因此，新西兰政府为越南弱势群体提供的支持具有切实意义，彰显了新西兰政府和人民对越南人民的团结友谊精神。
新冠肺炎疫情爆发两年来，新西兰驻越南大使馆与越南伙伴和国际伙伴开展多个项目，帮助越南抗击疫情，援助资金高达27万新西兰元，帮助越南3300 多名女性劳工、130名残疾儿童和诸多聋人渡过疫情难关。（完）
新西兰驻越南大使特雷登·多布森（Tredene Dobson）表示，人道主义援助一直是新越战略伙伴关系的重要组成部分。希望该援助计划将帮助越南最脆弱的人群恢复生计，渡过疫情难关。
联合国儿童基金会驻越南代表拉娜·弗劳尔斯（Rana Flowers）女士强调，新西兰所资助的医疗设备将帮助越南医疗卫生部门做好今后疫情防控工作。其中优先帮助越南开展疫苗接种和儿童治疗计划。
此外，新西兰将通过CARE和Oxfam组织为越南5400 名受疫情影响群众，包括生活在胡志明市、平阳省、广治省和河江省的妇女、少数民族和残疾人提供支持。
越南外交部副部长阮明武表示，目前在越南，新冠肺炎疫情基本上得到控制，但其对经济社会造成的影响仍然很严重。因此，新西兰政府为越南弱势群体提供的支持具有切实意义，彰显了新西兰政府和人民对越南人民的团结友谊精神。
新冠肺炎疫情爆发两年来，新西兰驻越南大使馆与越南伙伴和国际伙伴开展多个项目，帮助越南抗击疫情，援助资金高达27万新西兰元，帮助越南3300 多名女性劳工、130名残疾儿童和诸多聋人渡过疫情难关。（完）