新签证政策成为平顺省旅游发展的催化剂

自8月15日起，允许将单边免签入境越南人员的临时停留期限从15天延长至45天；将电子签证的有效期从30天延长至90天，可多次入境越南的新签证政策正式生效。这被视为平顺旅游业乃至全国旅游业吸引国际游客的一个好机会。

自新冠肺炎疫情爆发以来，由于各种原因因此平顺省在吸引国际游客方面仍面临许多困难。2023 年前 6 个月，游客数量强劲增长，达到 13.3万人次。然而，与2019年相比，国际游客数量下降了64%。随着签证政策的放缓，省内旅游公司正期待在不久的将来新签证政策将有利于助推旅游业发展。

平顺省潘切市富海度假村管理者黄孟强说：“将电子签证的有效期从30天延长至90天是一个好信息，我们正期待迎接更多外国游客，特别是此前曾在我们度假村长期逗留的游客”。

DIMA Tour经理黄功定说：“颁发三个月多次往返的新签证政策可为越南旅游业创造了竞争优势。泰国以前也这么做过。希望新政策将有助于增加来越旅游的国际游客”。

目前，平顺省的旅游经营单位已向欧洲、美洲、亚洲等许多主要市场的旅游合作伙伴通知有关出入境政策的信息，以充分利用新签证政策带来的利益，及时做好准备工作。

平顺省旅游协会主席阮文科说：“我希望新的签证政策生效后，会有更多国际游客选择来越旅游。2023年越南迎来800万名国际游客的目标是切实可行的。对于平顺省，我想国际游客接待量可超过所预计22万名的水平。我们希望 2023 年平顺将迎来约 40 至 50 万名国际游客。”

据统计，今年7月平顺省共接待游客约84.7万人次（较2022年同期相比增长近63%），旅游营业额超过8750万美元；前7个月，平顺省累计接待游客超过530万人次（比去年同期相比增长82%以上），达全年计划的79%；旅游营业额超过5.6亿美元。（完）