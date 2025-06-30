新省市人民委员会主席名单公布

6月30日上午，全国同步举行关于地方行政单位合并、党委组织成立、任命党委、人民议会、人民委员会、越南祖国阵线委员会等相关中央和地方决议、决定的公布仪式。



政府总理范明政已于6月24日签署决定，任命合并后的各新设省、市的人民议会、人民委员会主席的决定。名单如下：

范黄山，新设太原省委副书记（2020-2025年任期）任新设太原省人民委员会主席（2021-2026年任期）。



武晋德，新设同奈省委副书记（2020-2025年任期）任新同奈省人民委员会主席（2021-2026年任期）。



陈维东，新设富寿省省委副书记（2020-2025年任期）任新设富寿省人民委员会主席（2021-2026年任期）。



吕光艾，新设永隆省委副书记（2020-2025年任期）任新设永隆省人民委员会主席（2021-2026年任期）。



胡文孟，新设安江省委副书记（2020-2025年任期）任新设安江省人民委员会主席（2021-2026年任期）。



谢英俊，新设得乐省委副书记（2020-2025年任期）任新设得乐省人民委员会主席（2021-2026年任期）。



陈志光，新设同塔省委副书记（2020-2025年任期）任新设同塔省人民委员会主席（2021-2026年任期）。



范成艾，新设金瓯省委副书记（2020-2025年任期）任新设金瓯省人民委员会主席（2021-2026年任期）。



阮文得，新设胡志明市市委副书记（2020-2025年任期）任新设胡志明市人民委员会主席（2021-2026年任期）。 阮克慎，新设兴安省委副书记（2020-2025年任期）任新设兴安省人民委员会主席（2021-2026年任期）。



梁阮明哲，新设岘港市委副书记（2020-2025年任期）任新设岘港市人民委员会主席（2021-2026年任期）。



胡文明，新设林同省委副书记（2020-2025年任期）任新设林同省人民委员会主席（2021-2026年任期）。



范英俊，新设嘉莱省委副书记（2020-2025年任期）任新设嘉莱省人民委员会主席（2021-2026年任期）。



王国俊，新设北宁省委副书记（2020-2025年任期）任新设北宁省人民委员会主席（2021-2026年任期）。 潘辉玉，新设宣光省委副书记（2020-2025年任期）任新设宣光省人民委员会主席（2021-2026年任期）。



阮黄江，新设广义省委副书记（2020-2025年任期）任新设广义省人民委员会主席（2021-2026年任期）。



陈国南，新设庆和省委副书记（2020-2025年任期）任新设庆和省人民委员会主席（2021-2026年任期）。



黎玉珠，新设海防市委副书记（2020-2025年任期）任新设海防市人民委员会主席（2021-2026年任期）。



陈峰，新设广治省委副书记（2020-2025年任期）任新设广治省人民委员会主席（2021-2026年任期）。



范光玉，新设宁平省委副书记（2020-2025年任期）任新设宁平省人民委员会主席（2021-2026年任期）。



陈文楼，新设芹苴市委副书记（2020-2025年任期）任新设芹苴市人民委员会主席（2021-2026年任期）。 阮文小，新设西宁省委副书记（2020-2025年任期）任新设西宁省人民委员会主席（2021-2026年任期）。



陈辉俊，新设老街省委副书记（2020-2025年任期）任新设老街省人民委员会主席（2021-2026年任期）。



上述决定自2025年7月1日起生效。



政府总理批准高平省人民委员会主席选举结果，同意任命新设高平省委副书记黎海和为该省人民委员会主席（2021-2026年任期）。该决定自2025年6月24日签署之日起生效。



政府总理同意免除黄春映高平省人民委员会主席职务（2021-2026年任期），提前退休。该决定自2025年6月24日签署之日起生效。（完）