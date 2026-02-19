在越南民间艺术宝库中，富寿省春曲是一种独特的形式，与祭祀雄王的信仰——民族建国的根源紧密相连。凭借朴素的旋律、简洁却富含文化深度的歌词，春曲不仅反映了故土人民的精神生活，也有助于在遗产地图上确认越南的文化特色。

源自民族文化根源的独特价值

据研究专家介绍，春曲诞生于数千年前，与春节节庆、祈求丰收的信仰以及对雄王建国功绩的纪念相关。相传在新年伊始，村民们常在村祠堂举行春曲演唱活动，歌颂祖先功德，祈求风调雨顺、五谷丰登、家庭安乐、社区和睦。正因如此，春曲又被称为“祠堂门歌”，反映了信仰与社区生活之间的紧密联系。

富寿省民间文化研究专家范文谦认为，春曲不仅是一种表演形式，更是反映北部山区农业居民生产劳动、情感、风俗习惯的珍贵资料库。透过每一段唱腔，听者能感受到对家乡的热爱、社区的凝聚力以及对温饱生活的向往。

春曲的独特价值和持久生命力已得到世界认可。2011年，联合国教科文组织将富寿省春曲列入急需保护的非物质文化遗产名录。仅六年后，在整个政治体系的参与、社区的同心协力以及艺人们的热情投入下，春曲于2017年脱离急需保护名录，成为人类非物质文化遗产代表作。这不仅是富寿人民的骄傲，也是整个越南民族的骄傲。

拓展珍贵遗产的保护空间

近年来，富寿省采取了一系列同步措施来保护和弘扬春曲艺术。当地恢复了四个原生春曲坊的活动；组织了与春曲相关的节庆活动。地方政府鼓励高龄艺人向年轻一代传授技艺，培养传承梯队。

春曲不仅得到原样保存，还经过创新和现代化以适应当代生活。许多年轻艺术家尝试在传统旋律基础上进行现代编曲，创造出既保留遗产精髓又贴近年轻人的音乐作品。一些艺术节目将春曲与舞蹈、戏剧、灯光投影相结合，带来了新的吸引力。

实践证明，自春曲被联合国教科文组织列为人类非物质文化遗产代表作以来，富寿省出台了多项具体方案和计划来保护和弘扬遗产价值。传授工作得到重视，尤其是在四个原生春曲坊，高龄艺人直接指导年轻一代，形成了传承梯队。文化部门与教育部门合作，将春曲引入学校，培训音乐教师，并建立了从省到乡的众多俱乐部。因此，春曲超越了古老村落的局限，出现在舞台、学校、节庆活动中，更贴近公众。

今天保护和弘扬春曲，不仅是守护一种艺术形式，更是确认文化特色、凝聚团结精神、培育民族自豪感和越南人民向上渴望的体现。当春曲依然回荡，组地的文化源泉将永远流淌，为丰富人民精神生活、在世界范围内确认越南文化地位贡献力量。（完）