新时代越南外交须主动作为、积极塑造，充分发挥战略优势

提升新发展阶段越南对外工作的地位



谈及第33次外交会议的重要意义时，越南驻俄罗斯大使邓明魁表示，本次会议具有三项尤为突出的重要意义。



第一，这是全国外交部门深入贯彻落实党和国家外交路线及有关决议的重要契机。



第二，会议在越南正迈入新发展时代，并朝着到2030年和2045年两个战略发展目标稳步推进的背景下召开。



第三，由越共中央总书记、国家主席苏林担任主任的中央对外工作与融入国际事务指导委员会正式成立后，越南外交工作领导制度体系已正式完善。



邓明魁强调，党和国家已将对外工作确定为一项重要而长期的任务，其地位与国防安全并重。这赋予了外交战线崇高而繁重的使命。



越南外交部原副部长、前驻美国大使范光荣。图自越通社

三大核心支柱：主动—塑造—能力



谈及新时代越南外交的行动方针时，越南外交部原副部长、前驻美国大使范光荣认为，越南外交工作应重点围绕“主动、塑造、能力”三个关键词展开。



在“主动”方面，面对大国竞争、供应链中断以及局部危机等带来的挑战，外交部门要主动适应变化，有效管理风险；同时不断提升战略研判和决策咨询能力。此外，主动维护和平稳定环境，把推进经济一体化作为重点任务。



在“塑造”方面，越南外交部门应通过推动与各主要合作伙伴和周边国家关系不断走深走实，打造可持续利益交融新格局等举措主动营造有利的战略环境。同时，要充分发挥已签署的各项自由贸易协定（FTA）的作用，拓展发展空间（拉丁美洲、中东、非洲）与深度（科技、数字化转型、绿色转型、吸引新一代外国直接投资）。在多边层面上，越南应秉持尊重国际法原则，积极参与人工智能治理等新国际规则的制定工作。



关于“能力”，要建设精简的对外工作机构，向新思维和新姿态靠拢；灵活地将各项主张转化为具体的合作计划和项目。加强对外—国防—安全三大支柱之间的密切协调机制，同时与经济部委、地方政府和企业界紧密联系。



范光荣强调，推进革新事业40年后，越南的国际地位、综合实力和国家心态显著提升，这将成为新时代外交部门为国家发展汇聚外部资源，并为维护国际和平与安全作出积极、负责任的贡献。（完）