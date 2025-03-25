“新时代女性与性别平等”论坛在河内召开

此次论坛的召开旨在认可越南妇女对经济、社会发展的贡献，肯定越南在推进性别平等和增强妇女权能方面的成就，特别是在越南实施《北京宣言》和《行动纲领》30年来取得的成果。同时，该论坛也提出建议方案，以促进女性和年轻一代在新时代推动性别平等进步中的作用。



在开幕致辞中，越南妇女联合会主席阮氏线表示，在越南，性别平等问题始终被越南党和国家确立为重大目标，并贯穿国家建设和发展进程。30年来，越南坚定不移地落实《北京行动纲领》的目标，并在纲领涉及的12个领域严格执行，取得了积极成果。目前，越南国会女性代表比例在亚太地区名列前茅（30.26%）。女性占全国劳动力的46.8%，女性劳动参与率达62.4%，女性企业家占比28.2%。此外，越南女性在联合国维和行动中的参与率达14.4%，高于联合国平均水平（10.2%）。



阮氏线表示，30年来，越南妇女联合会一直在促进性别平等和增强妇女权能方面发挥先锋作用，通过各级妇联组织实施多项计划和活动，同时与联合国妇女署驻越南代表处制定并实施多项计划与活动，为推动越南性别平等事业和妇女赋权工作取得重要成就作出积极贡献。



与会代表参观了“新时代的妇女与性别平等”主题展区。图自phunuvietnam.vn

联合国妇女署驻越南代表处首席代表卡罗琳·尼亚马耶蒙贝（Caroline Nyamayemombe）表示，越南正步入民族崛起的新时代。此次论坛激励有关部门采取行动，以在新时代实现性别平等。



联合国驻越南常驻协调员宝琳·塔梅西斯（Pauline Tamesis）表示，越南已成为亚太地区国会女性代表比例最高的国家之一（30.26%）。然而，在党政领导机构中的女性比例依然较低，未达到35%的既定目标。她认为，在越南落实第57号决议过程中，数字化转型被确立为新的增长动力，因此，越南应该加大对妇女和女童的数字技能培训投入，尤其是在农村地区。

通过两个讨论环节——“女性在推动各个时期性别平等中的作用”和“国家新时代的性别平等”，论坛邀请嘉宾共同探讨现存问题及其解决方案，强调年轻一代在推动性别平等方面的作用。（完）

