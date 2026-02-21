新山一国际机场大年初四旅客量创历史新高

2月20日（农历正月初四），新山一国际机场预计保障旅客超过17万人次，其中赴胡志明市的旅客人数近10万人次，创下历史新高。



根据新山一机场运行指挥中心安排，2月20日当天，新山一国际机场计划保障航班1037架次，旅客吞吐量达17.08万人次。



进出港航班数量基本持平，分别为出港518架次、进港519架次。但出行与抵达旅客数量差异明显：出港旅客为7.09万人次，而抵达胡志明市旅客达9.98万人次。其中，进港旅客主要集中在国内航站楼，超过7万人次。

这是T3航站楼首次投入春节保障运行，使新山一机场整体运行能力显著提升。有关部门还批准增加夜间及清晨时段航班频次，以最大限度提升保障能力。2月20日当天，T3航站楼共保障航班459架次（其中国内到港230架次），旅客量近6.7万人次。



目前，除越捷航空（Vietjet Air）仍在T1航站楼运营部分国内航班外，越航（Vietnam Airlines）、太平洋航空（Pacific Airlines）、越南航空服务公司（Vasco）、竹子航空（Bamboo Airways）、越游航空（Vietravel Airlines）及富国太阳航空（Sun PhuQuoc Airways）均已转至T3航站楼运营国内航班。