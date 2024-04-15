新华集团与平阳省签署战略合作，有力推动越中关系发展

“作为香港新华集团主席，我感到自豪的是，我们过去55年在越南的努力是我们共同推动越南和中国之间商业合作经济和共同发展的重要组成部分。” ——新华集团主席蔡冠深博士分享。

2024年4月15日上午，在平阳省举行的2024年“中国与越南携手共创未来”主题的霍瑞西斯（Horasis）经济合作论坛开幕式上，中国全国政协常委、香港越南商会会长、粤港澳大湾区企业联盟主席，香港新华集团主席蔡冠深博士强调了中越两国发展轨迹的相似性和经贸关系的深化。

香港新华集团主席蔡冠深博士在2024年霍瑞西斯（Horasis）中国经济合作论坛开幕式上致欢迎辞

他说：“近年来，中国和越南携手同行，推动经济合作，共同发展。两国政府的最新努力将这种关系提升到了一个新水平。值得注意的是，中国已成为越南农林水产品最大的客户，这进一步凸显了两国深厚的经济关系。”

“作为香港新华集团主席，我很自豪地说，我们在越南55年来的努力是这一进程的重要组成部分。成立于1957年的香港新华集团，其在越南的发展与越南经济发展同步，从胡志明市的标志性房地产项目到多元化的投资项目，包括金融服务、咖啡、海鲜和农业。我担任主席的VinaCapital投资基金也投资了可再生能源、医疗保健和酒店。除了商业活动外，香港新华集团还致力于越南的可持续发展，通过位于河内和胡志明市的香港新华集团文化中心和创新中心实施的项目和活动促进文化理解、人才发展和创新。” ，蔡博士进一步分享。

2024霍瑞西斯中国经济合作论坛开幕式吸引了近700名国内外嘉宾，为促进商业和创新领域高层交流合作、提升管理能力搭建了桥梁。

此次活动还吸引了来自越南、中国和世界其他国家300多名霍瑞西斯远见社区成员的参与。今年的论坛由平阳省人民委员会与亚洲经济合作论坛组织（霍瑞西斯）和中国工业经济联合会共同主办，旨在促进跨境合作，助力平阳省乃至越南整体经济发展，并加强区域合作。

论坛上，蔡博士还分享了新华集团在促进两国投资、贸易、文化、教育和创新方面的努力。他同时承诺，新华集团将继续通过未来开展跨境项目，为越南的区域经济一体化进程做出贡献。

“此外，通过我领导下的商会和行业协会的活动，我们将努力促进香港、中国和越南之间强劲的投资和贸易伙伴关系。为了实现这一承诺，上个月，粤港澳大湾区企业家联盟成功在3个东盟国家成立了4个分会，包括越南的河内和胡志明市、柬埔寨和马来西亚。”

据了解，此前，蔡冠深博士与新华集团东盟区域总裁及越南董事蔡卓思获越南副总理陈红河接见。 在此，蔡博士向副总理汇报了4月初在中国云南省昆明市会见越南国会主席王廷惠的情况。 他还承诺推动越中两国多领域合作，特别是在越南北部边境省份实施房地产和物流项目。 在越南南部地区，新华还与平阳省和Becamex IDC进行战略合作，将工业园区的发展向绿色、智能和可持续的方向转变，新华将继续与工贸部、农业与农村发展部协调，旨在增加越南农产品对中国市场的出口。

陈红河副总理对蔡冠深博士的努力表示高度赞赏，对新华集团长期致力于越南经济社会发展感到高兴。 陈红河强调，越中合作关系是长期传统关系，正在多方面取得战略成果。 在世界面临全球性挑战的背景下，两国需要在绿色转型、人力资源开发、技术转让等内容上加强合作，实现地区和世界的共同繁荣与和谐发展。 他还希望新华继续成为中越企业之间的桥梁，帮助吸引更多投资进入越南当前的战略领域，如高科技制造、可再生能源、绿色技术和可持续农业。 陈红河承诺，越南政府将始终为新华集团在内的外国企业在越南开展业务创造有利条件。

值此之际，越共中央委员、平阳省委书记阮文利及省领导也对蔡冠深博士及新华集团代表团一行表示欢迎。省委书记对蔡冠深博士应邀担任荣誉嘉宾出席2024年“中国与越南携手共创未来”主题的霍瑞西斯中国经济合作论坛并见证新华集团与 Becamex IDC 合作关系不断发展表示欢迎。他希望双方早日将合作项目落地，为平阳省乃至越南整体经济社会发展贡献力量。

此外，在越南政府副总理陈红河、平阳省委书记阮文利、中华人民共和国驻胡志明市市总领事魏华祥、香港新华集团主席蔡冠深博士以及Becamex IDC总公司董事长阮文雄与各部门领导的见证下，新华集团东盟区域总裁蔡卓思与Becamex IDC总经理范玉顺签署了战略合作备忘录，双方将积极整合各自优势和专业，共同在越南发展新的业务领域和模式。（完）