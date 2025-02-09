新加坡领导人高度评价旅新越南人社群的贡献

2月6日至8日，越南外交部副部长、国家海外越南人委员会主任黎氏秋姮率团访问新加坡，并会见旅居新加坡越南人社群代表。在参加新加坡传统妆艺大游行（Chingay）期间，黎氏秋姮副部长会见了新加坡总理黄循财（Lawrence Wong）及副总理王瑞杰（Heng Swee Keat）。

在会见中，新加坡总理与副总理高度评价旅新越南人社群首次参与本年度妆艺大游行活动，并强调旅居新加坡越南人社群日益壮大，为当地社会发展作出了积极贡献。新方领导强调，旅新越南人社群成为了两国之间的重要桥梁。

黎氏秋姮副部长对新加坡政府长期以来为旅新越南人社群提供的便利条件表示感谢，并认为其为进一步推动两国战略伙伴关系内涵的落实做出贡献。

访问期间，黎氏秋姮副部长与新加坡国会议员、人民行动党（PAP）中央执行委员会委员、东北区区长朱倍庆（Desmond Choo）举行了工作会议，并走访Our Tampines Hub公共行政服务中心。

双方在会上就数字化转型、公共行政服务和可持续发展等领域“以人民为中心”的共同立场进行交换意见，并探讨如何进一步激励和促进旅新越南人社群，特别是第二、三代年轻人积极融入并为新加坡社会发展贡献力量，从而推动越新友好关系迈向更高台阶。此外，双方还同意支持越南驻新加坡大使馆在2025年举办庆祝新加坡独立60周年及越南建国80周年的活动。

访新期间，黎氏秋姮副部长一行还与越南驻新加坡大使馆举行工作会议；会见在新加坡从事人工智能（AI）、数字数据、大数据、医疗、教育、金融、农业、可持续发展政策研究与咨询、贸易与消费等领域的越南专家、学者及知识分子代表。

值此之际，黎氏秋姮副部长一行还参观了谷歌亚太总部；与在该公司工作的越南专家代表进行座谈；会见谷歌亚太地区政府关系事务高级总监安德鲁·尤尔（Andrew Ure）。黎氏秋姮副部长建议谷歌为更多越南人才提供培训和全球就业机会，并同意加强与谷歌等重要合作伙伴的合作。

2月8日上午，越南代表团结束访新之旅，并继续前往马来西亚进行工作访问。（完）