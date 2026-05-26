新加坡媒体：越新合作关系日益具有战略意义

据越通社驻新加坡记者报道，新加坡《AsiaInvest Singapore》网站5月25日发表题为《新加坡—越南：在全球格局变化背景下加强经济合作》的文章，认为越南与新加坡的合作关系对东盟的增长、互联互通和适应能力正变得日益重要。文章指出，越共中央总书记、国家主席苏林将于5月29日至31日对新加坡进行国事访问。此访正值全球经济剧烈波动、供应链重组以及亚洲能源市场和营商环境深刻变革之际进行。文章认为，十多年来，越南与新加坡不断拓展在贸易、投资、数字化转型、绿色增长和区域合作等领域的合作。新加坡被视为东盟领先的金融、物流和创新中心，而越南则崛起为亚洲增长最快的制造业和数字经济体之一。经济合作继续是双边关系的重要支柱。新加坡目前是越南最大的经济伙伴和外国投资来源国之一。截至2026年初，新加坡在越南共有约4463个有效投资项目，注册资本总额约916亿美元，占越南吸收外国直接投资总额的17%以上。仅2026年前两个月，新加坡企业在越南新增注册投资资金就超过14.8亿美元，同比增长近28.5%，反映出新加坡企业对越南长期增长前景和投资环境的信心不断增强。越新合作的典型象征是越南—新加坡工业园（VSIP）体系。经过近30年发展，该网络已扩展至22个工业园，预计到2026年底将增至30个。占地约1.2万公顷的工业园体系已吸引超过1000家企业和约234亿美元投资，推动了技术转移、工业能力提升、人力资源开发，并支持越南多个地方的工业化进程。