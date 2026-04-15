新加坡媒体：越共中央总书记、国家主席苏林访华预示外交政策优先方向



苏林总书记、国家主席此访是其以国家元首身份即将进行的多次访问中的首次出访。分析人士认为，由于苏林同志同时稳固地担任越共中央总书记和国家主席双重领导职务，他处于非常有利的地位，能够有效利用国际合作框架，服务于国家发展目标。



此访是在越南寻求发挥更大地缘政治作用的背景下进行的，这一重大转变已在今年1月举行的越共十四大上提出。越南日益肯定自身作为国际舞台上积极因素的地位。2024年，越南发起了东盟未来论坛，作为年度论坛，吸引了包括马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣、东帝汶总统若泽·拉莫斯-奥尔塔、新西兰总理克里斯托弗·卢克森在内的全球领导人出席。今年3月，河内首次主办了越中外交、国防、公安“3+3”部长级战略对话。越南还正在筹备主办2027年亚太经合组织经济领导人会议，并将在未来担任东盟主席国。这些迹象表明越南的外交影响力日益增强。

观察人士认为，越南的地缘政治角色正在开始发生变化。越南追求两个主要目标：保持经济增长和加强国防安全。尤索夫伊萨东南亚研究所高级研究员、越南研究项目协调员黎洪协认为，在当前诸多地缘政治动荡趋向于削弱地区和平与稳定的背景下，从越共中央的观点来看，“未雨绸缪”的国防任务变得更加突出。黎洪协表示，这就是越共中央将对外工作提升至重要、经常性位置的原因。



尤索夫伊萨东南亚研究所高级研究员赖良福持相同观点，他认为，凭借东南亚相对较大的人口规模和经济活力，越南正寻求在地缘政治中发挥更大作用。面对全球性挑战，越南和其他国家需要发挥更积极的作用，以实现发展多元化、寻找新的市场机会，并与关键伙伴合作以继续增长和保持稳定。



新加坡分析人士认为，越南日益广泛地参与全球活动将巩固其作为“崛起中的中等强国”的形象，愿意为国际和平努力做出更积极的贡献。例如，过去十年越南参与联合国在非洲的维和行动，这表明越南愿意承担更大的全球责任。黎洪协预测：“如果越南能够保持经济发展势头，并有更多资源用于其国际贡献和承诺，未来它可以发挥更积极的作用。”（完）