新加坡《商业时报》：新加坡和越南应促进数字经济和可持续发展方面的合作

据越通社驻新加坡记者报道，2月8日上午，《商业时报》报道称，值此两国建交50周年之际，越南政府总理范明政于2月8日至10日对新加坡进行正式访问。

《商业时报》在报道中援引新加坡外长维文的话称，除了在贸易和投资等传统领域的合作外，两国在数字经济、可再生能源、碳信用、绿色金融、网络安全和可持续基础设施等新增长领域的合作潜力有待挖掘。

维文指出，对上述领域进行合作，建立互惠互利的伙伴关系，有助于促进两国的共同利益。

维文评价，同为东盟成员国的越南和新加坡是“老朋友和亲密伙伴”。两国双边贸易十年来稳步增长。据最新的统计数据，2022年双边贸易额超过236亿美元。截至2022年6月，新加坡以注册资本700亿美元的3600个投资项目成为越南第二大投资来源国，仅次于韩国。

维文将越南-新加坡工业园区（VSIP）描述为双边伙伴关系的“长久象征”。目前，越南北部、中部和南部地区共有12个VSIP，吸引了约170亿美元的投资，创造了超过30万个就业岗位。

维文还指出，新加坡与越南应在可持续发展方面加强合作。新方愿与越南在可再生能源、碳信用额度和可持续基础设施方面开展合作，致力于到2050年实现净零排放这一“雄心勃勃”的目标。

此前，新加坡外交部发布的新闻公报表示，越南政府总理范明政和新加坡总理李显龙将见证有助于巩固越新两国多方面合作的多项双边协议的签署。（完）