新冠肺炎疫后胡志明市游客量大幅上升

生态旅游在胡志明乃至全国旅游业日益释放出巨大吸引力，以满足游客的需求。之前的芹椰和古芝等地生态旅游服务，如今的守德市仙溪农场（位于仙溪文化旅游区）颇受胡志明市游客的青睐。



许多游客认为，他们之所以选择胡志明市为 2022 年夏季旅游目的地，是因为与其他目的地相比，该市的旅游业在新冠疫情后有许多新变化和新亮点。

胡志明市旅游局代表透露，2022年7月是胡志明市旅游业大力吸引会奖旅游（MICE）的游客。具体，胡志明市旅游业刚迎来了一批参加会奖旅游（MICE）活动的460名印度游客。据悉，来自印度的会奖旅游团将在胡志明市出席会议，直到7月18日。此前，越南驻印度大使馆与亚洲目的地管理股份公司合作，促进该旅游团选择胡志明市为目的地。



自7月18日至22日，西贡旅游总公司（Saigontourist）为澳大利亚旅游团提供水乡旅游服务，具体是胡志明市—美湫—丐皮—永隆—沙沥—朱笃跨省休闲水乡9日游路线。

西贡旅游总公司传媒营销经理段氏清茶表示，这是自 2020 年初以来，越南水乡旅游的首个国际代表团。

预计， 2022年9月起，西贡旅游总公司将继续开拓国际客源市场，为旅游业复苏作出积极贡献。（完）