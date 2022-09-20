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新冠疫情后期致力于保护与弘扬越南世界遗产价值
这是面向联合国教科文组织《世界文化和自然遗产保护公约》通过50周年以及越南批准加入该公约35周年的纪念活动之一。
广南省获联合国教科文组织公认为世界遗产有3处，包括会安古镇、美山塔庙区和占婆岛世界生物圈保护区。
会安是位于广南省秋盆河下游的一座古镇。17、18世纪，会安是日本、中国、荷兰、西班牙、印度等国大商船频繁进出的国际商港。美国有线电视新闻网曾经称赞会安是东南亚最美丽的古城之一。
美山塔庙区是越南全国最大规模的古占婆国宗教遗址，东南亚最重要的宗教圣地之一。1999年联合国教科文组织将美山塔庙区列入《世界遗产名录》。
占婆岛位于世界文化遗产会安古城以东近20海里的占婆岛，2009年被联合国教科文组织列为世界生物圈保护区后，很快成为越南中部著名海洋旅游景点。
此次研讨会是有关单位、研究者、科学家等共同探讨保护与弘扬越南的世界文化遗产和自然遗产价值的有效措施。（完）
广南省获联合国教科文组织公认为世界遗产有3处，包括会安古镇、美山塔庙区和占婆岛世界生物圈保护区。
会安是位于广南省秋盆河下游的一座古镇。17、18世纪，会安是日本、中国、荷兰、西班牙、印度等国大商船频繁进出的国际商港。美国有线电视新闻网曾经称赞会安是东南亚最美丽的古城之一。
美山塔庙区是越南全国最大规模的古占婆国宗教遗址，东南亚最重要的宗教圣地之一。1999年联合国教科文组织将美山塔庙区列入《世界遗产名录》。
占婆岛位于世界文化遗产会安古城以东近20海里的占婆岛，2009年被联合国教科文组织列为世界生物圈保护区后，很快成为越南中部著名海洋旅游景点。
此次研讨会是有关单位、研究者、科学家等共同探讨保护与弘扬越南的世界文化遗产和自然遗产价值的有效措施。（完）