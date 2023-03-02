新任国家主席武文赏与国家主席办公厅工作人员会面

武文赏在见面会上发表讲话时对获越共中央委员会、越共中央总书记阮富仲、各位党和国家领导的信任，推荐选为国家主席职务感到荣幸，表示这同时也是重大责任。



武文赏强调了对民族和国家发展道路的认识的重要性，全党、全民和全军今后需努力实施的任务以及国家主席按照宪法规定需努力和下决心地实施对党、国家和人民的重任。



武文赏认为，为了实施好上述任务急需党、国家、中央政治局、中央书记处、国会和政府等领导同志的关心和支持以及国家主席办公厅的协助和参谋作用；越共中央办公厅、国会办公厅、政府办公厅和各有关部门的紧密配合。



武文赏同时高度重视国家主席办公厅的作用、地位和重要性，表示希望国家主席办公厅全体工作人员将高举责任精神，做好参谋助手作用，为国家建设与发展事业做出贡献。



当天下午，武文赏已来到主席府境内胡志明主席遗迹区67号房向胡志明主席上香。（完）