新任东盟秘书处秘书长高金华指出地区挑战与机遇

高金华在9日举行的就职仪式上发表讲话时强调，东盟这一容易发生自然灾害和气候变化影响的地区需促进走向可持续发展，同时转向碳中和经济的努力并为应对任何自然灾害做好准备。此外，东盟需走向数字经济，以充分利用地区互联网用户4.4亿人的优势和为新的贸易和投资机会创造便利，创造新就业机会和加强革新和提升生产能力，解决网络安全威胁和有关技术的其他挑战。

高金华强调，东盟需拥有有关个各方，特别是青年一代的贡献，为未来做好准备。该人群将在加强地区复苏能力，有效应对突发公共卫生事件、自然灾害、气候变化影响和其他新出现的趋势和挑战中起到重要作用。

高金华在到2023年东盟轮值主席国的主题《东盟事务：增长的中心》 时表示，东盟以2021年GDP达3.4万亿美元，成为世界第五大经济体并正迈向到2030年成为世界第四大经济体的目标。与此同时，外部伙伴继续对东盟核心作用给予认可和支持。

在东盟正制定《2025年后东盟共同体愿景》的情况下，高金华认为，协会需以地区问题中主要动力、获尊重的伙伴和国际社会负责任一员的资格发挥重要作用。他表示相信，若在友好和真正合作的精神上保持团结、集体行动和积极关注彼此，东盟将实现所提出的目标。（完）