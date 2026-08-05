新一代FDI资金强劲涌入同奈

据同奈市人民委员会报告，2026年前7个月，该市吸引FDI资金达15.7亿美元，其中包括50多个新批项目和近70个增资项目。

在7个月投资同奈的FDI项目中，大部分是高科技、现代技术、环境友好、高附加值等项目，遵循越共中央政治局2026年6月8日关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议精神。

在50多个新批项目中，有3个来自荷兰的FDI项目，投资额3.26亿美元，在2026年初至今投资同奈工业园区的各国和地区中居首位。此外，有8个新加坡投资项目，总投资额超过2亿美元；2个韩国项目，投资额3470万美元等。

同奈工业园区管理委员会表示，在投资工业园区的项目中，从事辅助产业项目有14个，注册资本总额4.28亿美元。新吸引项目主要集中在电子电器零部件生产、机械制造、食品生产和加工、塑料制品、预制金属制品、机械制造等行业。

同奈工业园区管理委员会强调，多年来，同奈政府坚持有选择性地吸引FDI，优先选择高科技、现代技术、辅助产业项目，目标指向可持续发展，为稳定增长、提高当地民众收入和增加财政收入作出贡献。

同奈省工业园区管理委员会主持工作的副主任范越方表示，目前同奈市正在运营的工业园区有44个，吸引来自45个国家和地区的1952个FDI项目，注册资本总额381.8亿美元。此外还有847个国内投资项目，注册资本总额近175万亿越盾。

投资同奈工业园区注册资本总额领先的国家和地区包括韩国、日本、中国台湾、中国、新加坡等。（完）