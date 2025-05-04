斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克开始对越南进行国事访问

越南外交部副部长阮孟强、越南民族与宗教部副部长农氏河等到机场迎接。



陪同阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克斯总统访问的有斯里兰卡外交、外国就业和旅游部部长维吉塔·赫拉特、斯里兰卡负责东亚政治合作事务的外交部副部长莎希卡拉·普雷马瓦德纳等。越南与斯里兰卡于1970年7月21日建立外交关系，两国拥有传统友好与多方面合作关系。斯里兰卡高度重视同越南的关系，视越南为经济发展的成功典范。斯里兰卡已承认越南完全市场经济地位。



越通社驻斯里兰卡记者在斯里兰卡总统访问前夕采访了越南驻斯里兰卡大使郑氏心。



郑氏心表示，这是自2009年以来斯里兰卡国家元首首次访越，也是库玛拉·迪萨纳亚克总统自2024年11月就任以来的首次访越。此访体现了斯里兰卡领导人和人民对与越南传统友好关系的高度重视。



对越南而言，此次访问是重申越南高度重视斯里兰卡这一传统友好国家及越南在南亚地区的重要伙伴的机会，同时推动双方在各自优势领域的互利合作，特别是在贸易、投资、农业、水产、旅游、教育、文化、制药、可再生能源、人文交流等方面。此访也有助于拓展数字转型、数字经济、能源转型、人工智能等新兴和潜力领域的合作。



此次访问恰逢越斯建交55周年（1970-2025），是两国共同回顾五十多年来合作关系发展的良机，进而制定未来加强友谊与合作的方向与措施。



郑氏心相信斯里兰卡总统此次访越将开启越斯关系迈向更深广合作阶段的新篇章，为两国人民带来实实在在的利益，并为地区与世界的和平、合作、发展与繁荣作出贡献。（完）