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斯里兰卡共产党：阮富仲总书记是鼓舞人心的革命领导者
维拉辛哈认为，越南共产党在阮富仲总书记领导之下已把马克思列宁主义和胡志明思想确定为党一切行动的思想基础和指南针。阮富仲总书记将保护党的思想基础视为党领导的生死存亡因素，是保证国家成功发展的因素，同时明确其为全党的一项紧迫、经常性且长期的任务。
国际共产主义运动承认阮富仲总书记是坚定遵循马克思列宁主义和胡志明思想的共产主义者，是致力于越南社会主义建设的真正爱国者。
维拉辛哈指出，在以阮富仲总书记为首的越南共产党领导之下，越南成为了亚洲发展最快的国家之一。人民生活水平不断改善，社会大局稳定治安秩序良好，经济社会不断发展，国家在地区和国际上的作用不断提高。阮富仲总书记对这些成就所起的作用和所作出的贡献极为重要。
维拉辛哈表示，阮富仲总书记在《建设和发展富有“越南竹子”特色的全面现代对外和外交事业》一书中已正确地认识外交作为国家和人民发展动力的重要性。
对于阮富仲总书记在越南与各国关系发展中的作用，维拉辛哈认为，越南人民在阮富仲总书记的领导之下坚定不移地奉行独立、自主、和平、友谊、合作与发展、国际关系多边化多样化的外交政策；将民族大团结力量与时代力量相结合，积极主动融入国际社会；是可靠朋友和合作伙伴以及国际社会积极且负责任的成员等。越南大力支持加强各个领域上的国际友好合作关系；采取和平方式解决各种国际分歧和争端，不使用武力或以武力相威胁；尊重国际法和多边主义等。
斯里兰卡共产党高度评价阮富仲促进“竹子外交”概念。在阮富仲总书记的领导之下，越南以在维护与世界各大国之间的关系的同时仍坚持有主权的外交政策而著名。维拉辛哈认为，“竹子外交”概念对于像斯里兰卡这样正在努力构建主权国家发展道路的发展中小国具有重大意义。（完）