斯洛文尼亚愿支持越南安全、高效发展核电

据越通社驻欧洲记者报道，越南驻奥地利兼驻斯洛文尼亚大使武黎泰黄近日分别与博扬·库默（斯洛文尼亚环境、气候与能源部长）、卢卡·梅塞茨（劳动、社会事务与平等机会部长）举行会谈，并实地考察了克尔什科核电站。



在与部长博扬·库默及克尔什科核电站总经理戈拉兹德·普法伊费尔会谈时，武黎泰黄大使强调，核能与能源基础设施是越南推动绿色、可持续发展的战略重点之一，符合越南共产党第十四次全国代表大会决议的方向。



自2024年底以来，越南已统一重启宁顺核电项目（现属庆和省）的主张，预计总装机容量超过4000兆瓦。政府已成立核电站建设指导委员会，并指定11家国内培训机构实施相关培养计划，预计为未来两座核电站运营培训约4000名专业人员。



越南驻奥地利兼驻斯洛文尼亚大使武黎泰黄与斯洛文尼亚环境、气候与能源部长博扬·库默合影。图自越通社

黎泰黄建议斯洛文尼亚分享在安全管理、环境标准保障及人力资源发展方面的经验。克尔什科核电站自1983年投入运行以来，在安全性与运行效率方面被认为是欧洲评价较高的核电设施之一。越方也表示希望加强双方在该领域的培训合作、专家交流，并建立技术协调机制。



博扬·库默部长高度评价越南经济社会发展成就，以及能源转型与2050年实现碳中和目标的方向。他表示，斯洛文尼亚愿在清洁能源、可再生能源、核能、绿色经济与循环经济等领域加强合作，并建议两国主管部门尽快对接，推动签署优先领域合作协议。