斯洛伐克副总理兼国防部部长对越南进行正式访问

18日上午，潘文江大将在国防部总部举行仪式，欢迎罗贝尔特·卡利尼亚克一行访越。



欢迎仪式结束后，双方举行了会谈。潘文江大将强调，罗贝尔特·卡利尼亚克此次访越具有特殊意义，正值两国建交75周年（1950—2025年），为深化双边防务合作关系注入新动力，助推双方所达成共识的各项防务合作承诺事项落地落实。他同时指出，越南重视推动越斯传统友谊与多领域合作关系提质升级。



会谈上，双方就共同关心的地区和国际问题深入交换意见和看法。多年来，越南与斯洛伐克国防部已扎实推进双边防务合作关系走深走实，符合2015年签署的谅解备忘录并取得显著成效。



会谈场景。图自越通社

潘文江指出，越南始终恪守“四不”原则（不参加军事联盟；不与他国结盟对抗第三方；不允许外国在越南设立军事基地或利用越南领土反对他国；不在国际关系中使用武力或以武力相威胁）。同时，希望在平等互利、相互尊重的基础上，扩大双边和多边国防合作，为维护地区及世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。



潘文江提议，今后双方应继续深化防务合作，使其与两国日益紧密的良好关系相匹配；加强培训、联合国维和行动、国防工业等领域合作关系，研究并寻找在网络安全、排雷、战后遗留问题处理、应对非传统安全挑战等其他潜在领域开展合作的可能性；在越南与欧盟合作框架内相互支持。



罗贝尔特·卡利尼亚克在会谈上强调了越南与斯洛伐克之间悠久传统关系的意义，对两国防务合作关系所取得的成果感到高兴；一致同意派遣驻越南国防武官；并建议今后双方在国防工业、各级代表团互访、网络安全等领域进一步加强合作。（完）