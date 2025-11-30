文莱达鲁萨兰国苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚抵达河内，开始对越南进行国事访问

在内排国际机场迎接文莱苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚的有：越南国家主席办公厅主任黎庆海、外交部副部长阮孟强、越南驻文莱大使陈英武、河内市人民委员会副主席阮孟权。



文莱方面的有：文莱第二外交部长拿督拿督·埃里万·佩欣·尤索夫 、文莱驻越南大使达婷·哈吉·哈莉玛·马莱·哈吉·尤索夫。

随同文莱苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚对越南进行国事访问的成员包括：文莱王子阿卜杜勒·马丁、卫生部长拿督·博士·侯赛因·易沙姆·贾法尔、首相办公室部长兼财政与经济部副部长拿督·博士·艾敏·廖·阿卜杜拉、第二外交部长拿督·埃里万·佩欣·尤索夫、初级资源与旅游部长拿督·博士·阿卜杜勒·马纳夫·梅图辛、国务宗教官佩欣·拿督·博士·乌斯塔兹·阿卜杜勒·阿齐兹·朱内德、枢密院成员佩欣·拿督·阿卜杜勒·瓦哈卜·穆罕默德·赛义德、首相办公室副部长拿督·穆罕默德·里扎·拿督·穆罕默德·尤努斯，以及文莱驻越南大使达婷·哈吉·哈莉玛·马莱·哈吉·尤索夫等。

文莱达鲁萨兰国苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚在内排机场的欢迎仪式。图自越通社

苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚同时兼任首相、国防部长、财政与经济部长、外交部长。他于1946年7月15日出生于文莱镇（今斯里巴加湾市），1961年被封为王储，1967年10月5日成为文莱达鲁萨兰国苏丹，并于1968年8月1日正式加冕，成为文莱第29代国王和国家元首。



越南驻文莱大使陈英武在接受越通社驻东南亚记者采访时表示，此次访问体现了两国在2019年将双边关系提升为全面伙伴关系后，进一步巩固并深化各领域友好合作的坚定决心。



访问期间，双方将就落实《2023—2027年越南与文莱全面伙伴关系行动计划》框架下的合作领域进行讨论和评估。特别是此次访问将为双方探讨巩固与深化政治外交、国防安全、能源、清真产业、旅游和人文交流等重要领域合作，以及双方共同关心的其它领域合作提供了良好机遇。



对文莱而言，此访体现了文莱对越南作为东盟可靠伙伴的高度重视和深厚友谊。对越南而言，文莱苏丹访问越南，有助于落实党和国家重视发展与东盟国家关系的对外政策，进一步巩固与加强越南与文莱的多方面合作，为地区和平、稳定、合作与发展作出应有贡献。（完）