文莱媒体：范明政总理的访问证明了两国牢固的外交关系

越通社驻东南亚记者报道，文莱媒体纷纷报道关于越南政府总理范明政携夫人和越南高级代表团从2月10日至11日访问文莱的信息。

婆罗洲公报（Borneobulletin.com）刊文指出，文莱苏丹哈桑纳尔·博尔基亚（Hassanal Bolkiah）赠送一面反映范明政总理来访的横幅，证明了文莱达鲁萨兰国与越南30年前建立牢固的外交关系。文章指出，自1995年加入东盟以来，越南已成为该地区增长最快的经济体之一。文莱苏丹高度评价越南取得的成就，包括国家数字化转型计划，并表示两国签署的行动计划是及时的，以进一步加强双边合作。

在文章中，哈桑纳尔·博尔基亚对尽管两国面临COVID-19 大流行的挑战，但仍能够继续在能源供应和贸易生产领域开展双边合作，超过了2017年设定5亿美元的目标表示满意。此外，文莱希望进一步发展贸易关系，特别是通过水产养殖领域的合资企业来帮助建设当地产业的能力并确保粮食安全。与此同时，文莱达鲁萨兰国大学与岘港FPT大学之间的持续教育合作，以及免签证的实施，将拉近人们之间的距离，并为双方商品贸易和服务创造有利条件。

哈桑纳尔·博尔基亚对越南当选2023-2025年任期联合国人权理事会成员表示祝贺，对越南在为解决人权问题所作出的贡献表示信心。

文莱媒体还援引文莱首相府部长兼财政与经济部第二部长刘光明（Awang Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah）的讲话强调：“鉴于越南经济呈指数级增长，我们看到了加强两国经贸伙伴关系的潜力。文莱重视与越南的密切关系，我对双方所作出的不懈努力，旨在加强在包括经贸在内的各个合作领域的承诺表示高兴”。（完）