文化艺术架起民心桥梁 胡志明市加强与国际友人交流合作

胡志明市友好组织联合会（HUFO）15日上午举办题为“2025年友好交流”的文艺交流活动，旨在通过文化艺术搭建桥梁，深化胡志明市人民与在本市生活、学习和工作的国际友人之间的理解与友谊，推动多领域合作发展。



活动吸引了来自多国驻胡志明市总领事馆、外国商会、南部省市友好组织联合会以及国内外文艺团体的代表出席。



在致辞中，HUFO副主席兼秘书长胡春林指出，在全球化深入发展的背景下，民间外交在增进国与国之间理解与合作方面日益发挥关键作用。文化艺术不仅是各民族展示自身特色的重要方式，更是促进人民相知相亲、共建和平发展的有力工具。

他强调，“2025年友好交流”活动不仅展现出越南热情友好、开放包容的国家形象，也为加强胡志明市与国际社会在文化、教育、民间交流等领域的互动创造更多机遇。



本次交流活动汇聚来自越南、古巴、印度、老挝、加拿大、俄罗斯、韩国、德国、印度尼西亚、柬埔寨等国家的艺术家，共同献上20余个传统与当代表演节目。同时，法国、匈牙利、荷兰、泰国、马来西亚、巴拿马、白俄罗斯等国也通过展演与介绍环节，呈现出各具特色的人文风貌和文化精粹。



活动在热烈、友好的氛围中落下帷幕，为胡志明市与国际友人之间开辟更多人文合作空间。借助文化的多样性和凝聚力，“2025年友好交流”活动不仅成为本市民间外交的重要亮点，也再次印证胡志明市在推动文化对话、传播越南价值观、面向和平与可持续发展的积极角色。（完）