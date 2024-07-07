文化外交：当代音乐和影视向世界展示越南新时代的崭新形象

越南年轻作曲家、歌手山松M-TP 的音乐视频《把它给我》在油管（Youtube）上开播8分钟播放量高达100万，开播3个小时47分钟播放量突破1000万，并连续在韩国、澳大利亚、加拿大、英国等多个国家的人气排行榜中名列前茅，成为越南乐坛的现象级歌曲。



还有，歌手仲孝成为首位冲进欧洲电视网歌唱大赛决赛的越南人和亚裔歌手。同时，芝芙（Chi Pu）在中国综艺节目《乘风破浪的姐姐2023》中，为中国观众留下深刻印象。节目中她还通过河粉、扁糯米饼等美食和身着一系列美丽的奥黛，向国际友人推广了越南美食和传统服装文化。



清华大学研究生杨鹏成在接受越通社记者采访时表示，清华大学研究生杨鹏成在接受越通社记者采访时表示，在观看了节目后对越南歌手芝芙的印象很好。



通过上述作品的走红，年轻的越南歌手和艺术家正在向世界展示一个繁荣发展、充满活力、国际化的，同时仍保存着独特传统文化的全新的越南形象。正是因为音乐作品中的创新、越南文化元素和时代气息融为一体，让许多越南歌手受到国际社会的热烈欢迎，并逐渐树立了自己独树一帜的形象。越南艺人的歌曲和文化产品也间接的让国际友人了解到今天的一个已远离战争，在和平发展中积极寻求变革和进步的越南。



据越南文化体育与旅游部国际合作局局长阮芳和表示，年轻艺人的成功为向国际友人传播越南文化做出了贡献，从而吸引更多国际友人和公众来到越南、热爱越南、了解和支持越南。



不仅在音乐领域，越南电影也开始在重要的国际电影节上斩获殊荣。由范天恩导演执导的越南电影《金色茧房》（Bên trong vỏ kén vàng）在第21届意大利亚洲电影节上获得最高荣誉。这是越南电影首次在意大利亚洲电影节上获得一等奖。《青木瓜之味》（Mùi đu đủ xanh）、牧童 (Mùa len trâu)、《父与子》（Cha cõng con）等影片在国际电影节上也给观众们留下了深刻的印象。另外，《578：狂人一击》 (578: Phát đạn của kẻ điên)、二凤 (Hai Phượng)、《翻脸6：命运之票》(Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh) 等影片也在美国、意大利、德国、加拿大和澳大利亚等对电影作品要求颇高的国家上映。



影视向世界展示越南新时代的崭新形象。图自Vietnam+

中国游客林琦雯表示，她个人对越南旅游印象深刻，并认为越南应通过传媒、音乐、电影等渠道加强对越南旅游和文化的推广。



越南国会文化教育委员会常务委员裴淮山认为受到国际友人好评的歌曲和电影无疑是文化外交的一部分，同时也为越南经济社会的发展做出重要贡献。



“如果政治外交为中心，经济为突破口，那么文化外交就是奠定精神基础的因素之一，造就了外交的独特性。文化外交有助于创造软实力以及展示越南国家和人民积极美好的形象，” 裴淮山强调。



文化外交的“软实力”



在意识到文化外交对发展经济、促进国家发展的重要性后，2021年11月30日，越南政府颁发了《到2030年文化外交战略》，以创建一个可以最大限度地提升越南文化对外传播效能，向国际友人传播越南形象和文化特色的框架。





越南国会文化教育委员会常务委员裴淮山。图自越通社

裴淮山补充说：“到2030年文化外交战略，让我们有明确、务实的思路、目标和方向，从而可以重点开展对外文化活动和文化外交工作，进而使文化外交活动在质和量上都发生变化。”



裴淮山认为，需要采取具体措施，通过文化外交提高民族的软实力，首先是需要进一步提高对文化外交的投入。今后，国会将批准《国家文化发展目标计划》，其中包括各项文化外交活动，例如：建设海外越南文化中心、打造越南文化品牌等。



裴淮山说：“这些活动的资源投入不仅来自于国家，也来自于社会各界。不仅包括财政资源，还要有相应的基础设施资源，尤其是人力资源。” 特别是，各地方需要找到将文化输出与经济社会发展结合起来的方向，以最大限度地发挥其优势、潜力和资源，从而创造富有民族文化特色的产品，为传播越南文化的目标作出贡献。



另一方面，近几年来，越南许多城市入选联合国教科文组织创意城市网络。 2023年，会安市和大叻市加入UNESCO全球创意城市网络。其中，会安正式成为手工艺和民间艺术领域的联合国教科文组织（UNESCO）全球创意城市网络成员，而大叻市被评为“音乐之都”。



越南文化体育与旅游部国际合作局局长阮芳和认为，加入创意城市最核心的要素是居民和地方政府，因为他们意识到了城市创意文化的潜力和价值，并将其置于社会经济发展计划的中心，为国家可持续增长和发展提供服务。



越南文化体育与旅游部国际合作局局长阮芳和

“通过加入创意城市，越南有机会接触、分享和学习世界各地城市的良好经验，同时可以共同提出发展文化产业的倡议” 阮芳和说。



据悉，从现在到2030年，越南政府将支持多个越南城市加入联合国教科文组织创意城市网络。



按计划，文化体育与旅游部拟于2025年推动胡志明市和顺化市纳入联合国教科文组织创意城市网络，其中胡志明市将申请加入联合国教科文组织电影领域创意城市网络，而顺化市将申创“世界美食之都”。



越共中央总书记阮富仲强调：“为了建设、弘扬、振兴和发展民族文化，我们需要最大限度优化文化体制，发挥全体越南人的创造和贡献精神，创造内生力和突破动力，成功实现国家发展目标。”在此基础上，越南积极落实多项据此，向国际社会推广越南富有民族特色的形象、历史传统和文化、当代音乐和电影作品，有效服务于国家建设和可持续发展事业。（完）