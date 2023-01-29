文化外交加强越南在全球范围内的“可识别度”

越南外交部副部长何金玉表示，越南政府总理于2021年11月颁布的《到2030年文化发展战略》实施一年后，越南文化外交亮点纷呈。

通过文化外交，促进和深化了越南与各国在党、政府、国会和人民等各个渠道的关系。过去一年，越南着重将文化内涵融入到高级领导人互访活动中；在国内举办重要的区域和国际会议和活动，其中包括第31届东南亚运动会以及在韩国、奥地利和印度等国家举行“越南文化节”活动。

越南以最高票数当选联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会（2022—2026年任期）委员，同时首次共同担任联合国教科文组织三个重要机制的成员。联合国教科文组织（UNESCO）总干事奥德蕾·阿祖莱去年对越南访问之旅是一个亮点。值此机会，世界媒体报道了许多关于越南风土人情的新闻和图片。联合国教科文组织总干事也在她的个人专页上表达了她对越南在科学、教育和文化领域取得的成就的印象。

出席联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会会议的越南代表团。图自nhandan.vn

2022年，越南占族制陶技艺正式被列入联合国教科文组织《亟待保护非物质文化遗产名录》；文献遗产《五行山摩崖碑》和《河静省长流村汉喃文献（1689-1943）》被列入《世界记忆亚太地区名录》；高岭市正式成为加入联合国教科文组织全球学习型城市网络名单中44个国家的77个城市之一。

同时，许多地方成功举办了大型文化和文化外交活动，从而加强了地区遗产和文化价值的保护和推广工作，助力增强民族自豪感、凝聚民族团结的磅礴力量，吸引投资，促进旅游发展，为实现可持续发展注入动力。

何金玉表示，迄今，越南拥有8处世界文化自然遗产，15处世界非物质文化遗产，9处世界记忆文献遗产、11处生物圈保护区、3处世界地质公园以及创意城市、全球学习型城市、文化名人确认相关决议等称号。这些称号彰显了国际社会对越南民族的遗产和文化价值的赞赏，丰富了世界文化、自然和记忆文献遗产的版图，使越南成为一个有吸引力的文化目的地。

这是支持拥有遗产的地方开发和发展旅游业、促进社会经济发展和改善当地人民生活的丰富资源。

何金玉说，在世界形势复杂多变，尤其是科技革命将产生深远影响的背景下；各国在提升国家形象、提升国家软实力、提高国家地位等方面越来越重视文化外交的作用。

对越南而言，《到2030年文化发展战略》确定了文化外交通过外交中的文化工具，有助于向国际社会推广越南文化和风土人情，推崇越南人的智慧、品质、品格和崇高理想和提升越南文化价值；吸取人类文化精髓，从而激发国家发展的愿望，增强软实力，提升国家地位。（完）