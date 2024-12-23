文化合作——越南与老挝的友谊桥梁

近日，老挝新闻文化旅游部艺术文化司副司长Vansy Soukchaleurn女士接受越通社驻老挝记者的采访时强调了文化在培育越老伟大友谊、特殊团结、全面合作关系的重要作用。

Vansy Soukchaleurn女士表示，越南和老挝有着长期战略关系，文化交流与合作活动是维护两国优良传统，为各自国家建国卫国之使命做出贡献的活动之一。

Vansy Soukchaleurn女士说，近年来，老越两国在文化领域积极合作，交流互鉴，真诚互助，共同发展和助力两国文化不断走向国际舞台。

Vansy Soukchaleurn女士补充说，为了促进两国文化发展，越南文化体育与旅游部同老挝新闻文化旅游部签署了《2021-2025年艺术、文化和旅游合作计划》，重点讨论关于通过艺术表演、美术展、图片展，保护和弘扬两国美好价值的经验。

Vansy Soukchaleurn女士回顾近年来双方共同举办的文化活动时强调，越南与老挝在文化艺术领域的合作一直得到有效推进，为培育老越特殊团结作出许多积极贡献。描述两国传统关系史的纪录片和照片是无价的财富，是老越伟大友谊的真实见证。

Vansy Soukchaleurn女士谈到未来合作方向时表示，在两国重大节日期间，老挝新闻文化旅游部将继续同越南文化、体育与旅游部配合举行老越文化交流、越南老挝文化周、老越图片展等活动。

同时，两个部门将继续落实艺术、文化和旅游合作计划（2021-2025年）。2025年，老挝新闻文化旅游部将举行越南老挝文化周。此外，双方将与两国拥有共同边界的地方配合举行老越边境地区文化、体育与旅游交流活动，为增进两国少数民族的交流，有助于促进边境地区少数民族传统文化弘扬和保护工作。（完）