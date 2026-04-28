文化出口：提升越南品牌的杠杆

顺应这一趋势，越南正迎来将文化优势转化为贸易实力的重大机遇，这正符合越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议精神。



实践表明，越南驻外商务处日益扮演好“双重使者”的角色，既促进贸易，又传播文化。如果说以前的促销活动主要集中在供需对接，那么现在已扩展为文化体验空间。



值得一提的是，2026年2月，家乐福（Carrefour）大卖场内布满了越南春节灿烂的桃花、梅花、粽子和热闹的舞狮表演。红色的“新年快乐”祝词与传统的越南河粉香味，将一场传统的贸易促销活动变成了越南文化的汇聚与传播点。正是这种从物质消费向体验消费的转变，助力越南商品实现了可持续的增值。



越南驻法国商务参赞武英山表示，通过文化故事，法国消费者对越南的人民和产品日益产生好感并情有独钟。



在柬埔寨等较近的市场，则采取另一种沟通方式，即通过知识产品传递文化。越南驻柬埔寨商务参赞杜越方正在编撰《越南投资经营环境》一书，旨在向国内外读者、企业和投资者提供有关越南投资环境与市场的参考信息。编撰并发行此类刊物，不仅是为了提供信息，更有助于构建一个开放、活跃且富有潜力的越南形象。预计，《越南投资经营环境》一书还将正式译成英语、法语、西班牙语及阿拉伯语等多语种版本。

家乐福（Carrefour）大卖场内布满了越南文化色彩。图自越通社

在商务处的陪伴下，出口企业也在强力转变思维，将文化故事融入每件产品，以提升国家品牌。值得注意的是，咖啡出口商Nonla Viet Nam Global 有限公司，其旗下的 Aodai Coffee 品牌与越南奥黛形象挂钩，而 NONLA Coffee 则与越南斗笠形象相连，使国际客户第一眼就能轻易识别其文化渊源。目前，斗笠造型的咖啡产品已进驻马来西亚 AEON、Jaya Grocer 等大型零售系统的近60家门店，并正向韩国市场扩展。此外，Amazon 和 Shopify 等电商渠道也助力产品直接触达全球消费者。



从更广的角度看，文化与贸易的结合正在为越南商品开辟新的竞争空间。在市场对技术标准、环境和溯源要求日益严苛的背景下，添加文化元素有助于产品创造出竞争对手难以复制的差异化。文化凭借其独特性和历史深度，正成为越南持久的比较优势。



为了使“文化出口”成为一项有效的战略，管理机构、商务处体系与企业之间需要紧密配合，构建统一的国家讯息传递机制。特别是在新全球化时代，国家品牌的塑造不再单纯取决于贸易进出口额，而是更多地取决于触动全球消费者情感与认知的能力。文化出口不仅是一项经济战略，更是越南在世界版图上确立本色与地位的征程。当产品成为文化使者，越南商品必将走得更远，并深深刻入国际友人的心中。（完）