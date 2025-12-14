文化产业发展战略：迈向创意经济时代

在文化产业成为世界上多个经济体增长动力的背景下，越南日前发布了《至2030年越南文化产业发展战略及2045年愿景》。这被视为在新发展阶段提升越南地位的必要举措。

越南文化产业发展协会主席、人民艺术家王维边表示，《至2030年越南文化产业发展战略及2045年愿景》为将文化打造成为竞争力强、为增长做出可持续贡献、确立越南在全球文化产业价值链中的地位的创意产业开辟长期愿景。该战略标志着发展理念的重大转变，即从将文化视为精神领域转向将文化作为经济资源和以创造、知识、技术和版权价值为基础的产业。

越南文化产业发展协会主席、人民艺术家王维边。图自越通社

原永福省（今富寿省）文学艺术协会原主席阮玉松表示，越南文化产业发展战略是国家可持续发展进程中的一次突破，符合融入国际社会趋势。这也是在国际舞台上推广越南文化价值、风土人情的软性工具；同时不断完善投资体制、政策，改善文艺工作者的生活。这也为推动富有越南特色的文化产业可持续发展夯实基础。

越南明确电影、表演艺术、文化旅游、软件与娱乐游戏等10个重点文化产业，体现了全面的战略视野。战略中强调，要开发“软资源”（创造力、智慧、民族特色、文化价值及知识产权），而不是开采物质资源。这正是发达经济体所追求的可持续增长模式。

因此可见，文化产业不再是“辅助”领域，而已被置于与其他重点经济产业平等的战略地位上。目标是到2030年年均增长率达10%，对国内生产总值（GDP）贡献7%；到2045年，对GDP的贡献率达 9%。

战略的另一层重要意义在于推动文化产业产品出口，从而将越南文化的价值传播到世界各地。出口额的增长不仅带来外汇收入，还有助于提升越南的软实力。

战略提出了一个重要目标，即到2030年，文化产业劳动力年均增长10%，占社会总劳动力的6%；到2045年，这一比例将达8%，这表明创新型劳动力在经济体中发挥越来越重要的作用。

《至2030年越南文化产业发展战略及2045年愿景》是一份具有特别重要意义的文件，体现政府的新发展理念。这是越南在全球化背景下提升文化和经济地位的必要而及时的举措，有助于建设繁荣与幸福的越南国度。（完）