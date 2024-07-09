“文化与企业”国家论坛将于今年11月举行

论坛是由越南企业文化发展协会举行的年度活动，为实现党和国家关于建设文化、打造越南人形象的主张、路线和政策，把文化潜力、优势和资源发挥出来，满足国家可持续发展要求等做出贡献。



论坛上，各家企业代表将集中讨论、互相学习借鉴经验，发挥多元文化环境对经营的积极影响，减少消极影响， 从而帮助企业有效运营，实现可持续发展。



论坛还是党和国家领导与企业界会晤，倾听关于援助企业在多元文化环境中有效经营的政策和机制；对达到越南经营文化标准的企业给予表彰；推广由政府总理发起的“越南企业文化加建设”运动。



论坛包括两个主要活动：题为“多元文化环境中的经营”研讨会和2024年“达到越南经营文化标准企业”表彰与证书授予仪式。



新闻发布会上，组委会已公布了《越南经营文化规范》（2024年修改补充版），包括5个强制性指标（五不）：不走私，不逃税；不生产和经营假冒、毒害产品；不拖欠工资和按照规定的各种保险费；不欺骗、不利用或或妨害其他组织和个人；不违反其他法律规定等。



该《规范》也具体规定33个评价指标，分为可持续发展企业领导、建设与发展企业文化、法律至上、经营道德和社会责任等小组。



“越南企业文化建设”运动实施组委会主任胡英俊表示，论坛上各项活动将助推打造国内外企业中越南经营文化，逐步行程越南经营文化的特征，满足可持续发展和国际一体化进程。



值此之际，组委会还介绍了在国外举行越南企业文化日的设想，目的在于将旅外越侨企业家和企业与国内企业和企业家连接起来，旨在建设和发展企业而文化，为国家建设事业做出贡献。第一届国外越南企业文化日活动预计将于2024年9月中旬在法国首都巴黎举行。（完）

越通社