数据成为“资产”：越南企业迎来新机遇

《农业与环境》杂志30日在河内举行“数字化与绿色转型：新时代企业发展的动力”研讨会。

农业与环境部科学技术司司长阮文龙在研讨会上强调，数字化转型与科学技术是发展循环经济的重要基石。通过重组物质流向并有效利用生产链中的副产品，数字化手段将为经济增长注入新动能。

阮文龙认为，数字化与绿色转型正迎来诸多机遇和有利条件。全球正加速向绿色生产和低碳排放转型；国内数字经济的飞速发展为技术的广泛应用创造了条件；此外，利用农业副产品发展循环经济也拥有巨大的潜力。特别是国家各项政策已明确将数字化转型和科学技术确定为增长的核心动力。

为有效推动这一进程，阮文龙建议应完善相关体制，将数字化转型、绿色增长与循环经济有机结合；重点发展数字基础设施、数据库及确保互联互通的共享平台；同时要实现财务资源多样化，提高人力资源质量，并构建政府、企业与科研机构之间的协同联动生态系统。

为实现快速且可持续增长的目标，特别是力争从2026年起实现两位数增长，企业界被确定为增长模式创新的核心与先锋力量。其中，数字化转型与绿色转型是具有决定性意义的两大支柱。

在介绍农业领域数字基础设施与数据建设情况时，农业与环境部数字化转型局数字技术处副处长武玉俊表示，数字基础设施与数据是助力越南农业崛起并成为地区技术中心的关键战略资源。数据被视为“新资产”，具有创造增值和利润的巨大潜力。

他同时指出，为发挥其实效，仍需完善科技项目财务机制，破解现行规定中的僵化环节，建立数字化活动的专项经济技术标准，并灵活结合财政预算与国际资本等各种资源。

与会代表强调，数字化转型不仅是技术趋势，也是实现绿色增长的重要工具，能够通过优化管理、节能降耗和提升生产效率发挥关键作用。（完）