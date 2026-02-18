数字生活中的春节“压岁钱”

每逢春节来临，红包便成为寓意幸运与团圆的熟悉象征。然而，随着数字技术的发展，人们越来越多地选择通过电子钱包、银行应用等发送压岁钱，这一新年习俗正悄然改变。方便快捷的“电子红包”，是否会冲淡传统新年的意义？



在民间观念中，新年压岁是一种祈愿仪式。长辈给晚辈发红包，祝愿孩子健康成长、聪明好学。晚辈给祖父母、父母拜年，则祝老人健康平安。红色象征吉祥喜庆，红包便代表着美好事物，代表着新年顺遂的开端。



然而，快节奏的现代生活，加之智能手机和无现金支付的普及，使这一习惯逐渐发生变化。特别是在因新冠疫情而需要保持社交距离之后，当面拜年受限，电子红包成为许多家庭的选择。



如今，Momo、ZaloPay、Viettel Money、ShopeePay等众多平台以及各家数字银行均集成了电子红包功能。用户只需简单几步操作，便可向远方的亲友发送红包并附上祝福。



原籍河内但多年前已迁居胡志明市的兰香女士表示，由于家庭成员众多，近年来家里多选择通过电子钱包发红包。“快捷方便，无需兑换新钞或准备许多信封。孩子们也喜欢，因为收到‘叮’的一声通知，听起来很悦耳。”

据某大型电子钱包统计，在2025年春节期间，越南人发送了超过1.5亿个电子红包，较前年翻了一番。数字红包不仅用于转账，还可通过吉祥物图片、祝福语、生动电子贺卡等“装饰”，在数字空间营造出别具一格的年味。

对许多年轻人而言，这是一种既现代又富有创意的拜年方式。河内的大学生河英分享道，只要是真诚发送，电子红包同样能带来情感。“每个红包都有专属祝福语和可爱的表情符号。朋友收到后立刻回复，感觉也很温暖。”



特别是对于许多在外求学、工作的人来说，电子红包成为跨越距离的纽带。在美国攻读博士学位的光英表示，他每年都会通过网络给父母发红包。“收到家里的新春祝福信息，尽管与家人相隔半个地球，仍感觉近在咫尺。”



电子红包在带来便捷的同时，其日益盛行也让不少人感到担忧。对许多老年人而言，过年不只是收钱，更是团圆的时刻，是眼神、笑容和亲手传递的祝福。



71岁的河内居民明心奶奶感叹道，“过去，红包必须是见面、互致祝福，看着孩子们一年年长大。现在只剩下手机信息，感觉少了点什么，尤其对于不熟悉科技的老年人来说，更是如此。”

“过去，红包必须是见面、互致祝福，看着孩子们一年年长大。现在只剩下手机信息，感觉少了点什么，尤其对于不熟悉科技的老年人来说，更是如此。”

“我有四个孙辈，其中两个在国外读书。除夕夜，孩子们会视频通话，和全家人聊天。除了电话拜年，我仍然会为每个孩子准备好红包，等他们回来时还能收到爷爷奶奶的礼物。”明心奶奶分享道。



民间文化研究专家阮氏明副教授认为：“传统并非一成不变之物，只有当我们不再理解和珍视其意义时，它才会消失。”



因此，与其将传统与现代置于对立两极，越南人完全可以做到两者兼得。对于祖父母、父母而言，当面给红包仍是表达尊重和维系亲情的方式。对于远方的亲友，电子红包则是分享新年好运的恰当选择。



认识到这一点，许多电子钱包也在努力为数字空间“注入年味”。电子红包设计充满春意，附有祝福语、贺诗，甚至模拟拆红包的音效，旨在唤起昔日春节的熟悉感觉。





在数字化生活节奏中，越南春节正日新其貌。或许红纸包不再像从前那样随处可见，但只要平安的祝福仍在传递，春节之魂就依然完整——无论它握在手中，还是显现在手机屏幕之上。

越南春节的形式可能变化，但“互祝好运”的精神始终如一。一份电子红包，若是真心发送，依然能如开春握手般温暖。（完）